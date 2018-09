LECCO – Si è presentato a sorpresa, quando mancava poco più di una decina di minuti alla gara, si è iscritto e l’ha rifatta sua: è Nicola Golinelli il trionfatore di questa Vertical del Magnonedo.

Suo era il record stabilito nel 2014, 35 minuti e 17 secondi per raggiungere la cima del Magnodeno da Maggianico, un tempo sfiorato anche in questa edizione della gara, conclusa dal runner lecchese in 35 minuti e 33 secondi.

Un vero campione Golinelli e si è dimostrato ancora una volta in gran forma. Dietro di lui sono arrivati al traguardo Fabio Rizzi del team Carvico Sky Runner (38’20) e Lorenzo Vittori del team Co703 (39’05)

Al femminile la vittoria è andata a Francesca Rusconi del Bellagio Sky Team (46’04) e con lei sul podio Martina Brambilla del Team Pasturo (47’12) e Alessandra Valgoi (47’30).

Erano in 184 domenica mattina alla partenza allestita accanto alla chiesa patronale. Numeri che hanno soddisfatto gli organizzatori, i Falchi in primis, felici per l’affluenza nonostante il gran numero di gare di corsa in montagna che si sono disputate nelle ultime settimane.

Un evento sponsorizzato da Affari&Sport e dall’associazione Alde, dei volontari donatori di sangue, che ha realizzato le magliette dedicate alla manifestazione; coinvolti anche i volontari della festa di Maggianico, in svolgimento proprio in questi giorni all’oratorio, e il gruppo degli Alpini che sul Magnodeno hanno la loro baita.

Non sono mancati anche i premi al concorrente più giovane, in questa edizione assegnato al piccolo Giuseppe Fontana, solo 10 anni, e ai concorrenti meno giovani: tra le donne Francesca Canali, classe 1949, e due premi per pari merito Giuseppe Boschi ed Ezio Colombo, entrambi classe 1935.

Qui la classifica: Classifica Vertical Magnodeno 2018

LA GALLERIA FOTOGRAFICA