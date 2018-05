MANDELLO – Con 13 equipaggi iscritti, tra i quali 11 piazzati in finale, 8 medaglie (2 oro – 5 argento – 1 bronzo), il secondo posto del medagliere per nazione, dietro alla Repubblica Ceca (3 ori – 1 argento) e davanti alla Romania (1 oro – 5 argenti – 1 bronzo), ed aver aver agguantato l’ultimo pass disponibile per i Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires, grazie al terzo posto del due senza maschile (il due senza femminile era già stato qualificato durante il mondiale junior dello scorso anno), l’Italia ha chiuso un Europeo da incorniciare.

A Gravelines, in Francia, nono sono mancate le soddisfazioni anche per la provincia di Lecco e in particolare per Mandello e non solo con il bronzo conquistato dagli atleti della Canottieri Moto Guzzi (vedi articolo): un giovane mandellese si è portato a casa l’oro nel ‘quattro senza’.

Si tratta di Nicolas Castelnovo, atleta della SC Lario, in azzurro insieme ad Alberto Zamariola, Achille Benazzo (RCC Cerea), Alessandro Bonamoneta (SS Murcarolo). L’equipaggio italiano nella seconda parte di gara, ha sferrato l’attacco decisivo mettendo luce sulla Romania che ha accumulato un ritardo di oltre una barca e si e dovuta contentare dell’argento davanti alla Serbia.