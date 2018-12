OLGINATE – Pur mancando ancora ben diciannove partite al termine della stagione sembrano sempre più ridotte al lumicino le speranze di salvezza dell’Olginatese. L’undici di Boldini è caduto nuovamente, superato sul terreno di casa dalla quotata Caronnese per 1-0. A decidere la sfida la rete di Baldo al 78′.

Nella prima frazione di gara l’Olginatese parte col piglio giusto, costruendo buone occasione da rete. La prima è quella di Cortesi che prova la girata in area piccola ma trova la respinta col volto di un avversario. E’ poi la volta di Nasatti che, senza avversari a contrastarlo, calcia alto da ottima posizione. I padroni di casa riescono poi a trovare la rete del vantaggio con N’Guessan, ma secondo il guardalinee nell’occasione il classe 2000 parte in posizione di offside. L’Olginatese comunque non demorde e sfiora di nuovo il vantaggio con Guanziroli, il quale angola bene ma trova la risposta di Barlocco; sulla respinta dell’estremo ospite la palla si ferma sulla linea di porta prima di essere spazzata da un difensore. L’ultima occasione del primo tempo capita ancora a Cortesi, il quale si libera bene ma poi calcia troppo centralmente.

Il secondo tempo si apre con un episodio dubbio in area ospite. Un giocatore della Caronnese tocca la palla con le mani ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty. La gara prosegue poi senza troppe emozioni fino al 78′ quando la Caronnese conquista un corner. Sulla battuta seguente si generano una serie di rimpalli che favoriscono Baldo, il quale deve solo appoggiare in rete per l’1-0.

Ma la gara non è ancora chiusa perchè poco prima del triplice fischio Barlocco combina un pasticcio, regalando ai bianconeri una punizione a due in area: Ricozzi calcia basso, la palla passa sotto la barriera, ma viene poi respinta poco prima che varchi la linea di porta. E’ l’ultima occasione di una partita sfortunata dalla quale l’undici di Boldini esce nuovamente con le ossa rotte.