LECCO – Sabato presso la piscina comunale di Sondrio si è svolto il 12° Meeting Snef, manifestazione di nuoto riservata al settore master e tappa del circuito nazionale.

Hanno preso parte a questo evento 49 squadre e circa 500 atleti, ai blocchetti di partenza si sono presentati anche i master della società Canottieri Lecco, per i quali era il primo appuntamento della stagione iniziata un po’ in ritardo rispetto al passato, la classifica finale ha visto la compagine blu-celeste posizionarsi decima grazie a vari risultati da podio.

In particolare va menzionata la prestazione di Stefania Monti che nei suoi 50 ra nuotati in 36”82, non solo ha primeggiato fra le M50, ma con i 966 punti ottenuti si è garantita la miglior prestazione tecnica femminile della manifestazione.

Il medagliere della Canottieri è risultato così composto: 6 ori Monti nei 50 ra e 200 mi, Sbolgi nei 50 fa, Cresseri nei 100 sl e Morganti nei 50 e 100 sl; 5 argenti ottenuti da Rossi e Mazzoleni sui 50 do, Spinella nei 200 mi Sbolgi sui 200 ra e la staffetta; infine 3 bronzi grazie alle prestazioni di Valessina nei 200 ra, Cresseri nei 50 sl ed Airoldi nei 50 fa.

I risultati della squadra.

50 rana femminile – Categoria Master 50

1 MONTI STEFANIA 0’36″82

50 rana maschile – Categoria Master 55

6 SPINELLA ROBERTO ESTEBAN JOS 0’41″56

10 UGOLINI GIACOMO 0’43″50

50 dorso femminile – Categoria Master 45

2 ROSSI LARA 0’48″28

50 dorso maschile – Categoria Master 50

2 MAZZOLENI MASSIMO 0’42″56

200 misti femminile – Categoria Master 50

1 MONTI STEFANIA 2’53″14

4 AIROLDI MONICA 3’48″44

200 misti maschile – Categoria Master 50

4 MAZZOLENI MASSIMO 3’07″57

200 misti maschile – Categoria Master 55

2 SPINELLA ROBERTO ESTEBAN JOS 3’10″32

200 rana maschile – Categoria Master 40

2 SBOLGI DAVID 3’00″57

200 rana maschile – Categoria Master 60

3 VALESSINA OLIVIERO 3’42″26

50 stile libero femminile – Categoria Master 30

5 SATINI ELEONORA 0’33″96

50 stile libero femminile – Categoria Master 40

3 CRESSERI CINZIA 0’33″81

50 stile libero maschile – Categoria Master 30

5 RESTORI VALERIO 0’26″96

50 stile libero maschile – Categoria Master 40

1 MORGANTI DANIELE 0’26″93

50 stile libero maschile – Categoria Master 45

20 BORZOMI NICOLA 0’44″31

50 stile libero maschile – Categoria Master 50

20 DE LAZZARI FRANCESCO 0’34″25

22 FUMAGALLI GIANLUIGI 0’36″88

27 ODOBEZ RICCARDO 0’57″50

50 stile libero maschile – Categoria Master 55

18 UGOLINI GIACOMO 0’35″33

50 stile libero maschile – Categoria Master 60

6 VALENTI SERGIO 0’39″37

50 farfalla femminile – Categoria Master 50

3 AIROLDI MONICA 0’45″42

50 farfalla maschile – Categoria Master 40

1 SBOLGI DAVID 0’31″11

50 farfalla maschile – Categoria Master 55

7 PECCATI LUCA 0’37″75

100 stile libero femminile – Categoria Master 30

9 SATINI ELEONORA 1’17″87

100 stile libero femminile – Categoria Master 40

1 CRESSERI CINZIA 1’13″63

100 stile libero maschile – Categoria Master 30

4 RESTORI VALERIO 0’58″36

100 stile libero maschile – Categoria Master 40

1 MORGANTI DANIELE 0’59″38

100 stile libero maschile – Categoria Master 45

22 BORZOMI NICOLA 1’42″69

100 stile libero maschile – Categoria Master 50

12 DE LAZZARI FRANCESCO 1’16″94

17 FUMAGALLI GIANLUIGI 1’22″03

23 ODOBEZ RICCARDO 2’18″57

100 stile libero maschile – Categoria Master 60

6 PEDRETTI WALTER 1’17″07

9 VALENTI SERGIO 1’23″79

staffetta 4×50 mista Maschile – Categoria M160-199

2 Canottieri Lecco 2’10″09

staffetta 4×50 mista Maschile – Categoria M200-239

7 Canottieri Lecco 2’42″29