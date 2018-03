RICCIONE – Non potevano andare meglio di così i Criteria Giovanili di nuoto in vasca corta che, per il settore femminile, si sono svolti nel weekend a Riccione e che hanno regalato delle grandissime soddisfazioni ai nuotatori della società Sport Management Atleti Lombardi che si sono messi al collo ben undici medaglie con addirittura tre ori. Un risultato incredibile raggiunto dopo pochissimi mesi dalla nascita del nuovo sodalizio sportivo legato agli impianti natatori gestiti da Sport Management.

Tre, come detto, gli ori con due primi posti conquistati dalla lecchese Martina Ratti e uno centrato da Michela Caglio (altra atleta che nuota nell’impianto Sport Management Al Bione di Lecco).

A questi si aggiungono poi gli argenti di Ludovica Patetta, Giorgia Della Torre (Lecco) e Isabella Riso (Sesto San Giovanni). Strepitosi anche i quattro bronzi ancora di Michela Caglio, Rachele Regattieri (Desenzano) e della staffetta 4×200 juniores con Michela Caglio, Rachele Regattieri, Margni Dolores (Busto Arsizio)e Martina Ratti.

Alla soddisfazione per i trionfi ottenuti si somma poi quella relativa alla classifica assoluta che in campo femminile ha visto la Sport Management Atleti Lombardi chiudere con un memorabile quinto posto e addirittura con il terzo posto nella classifica riservata alla categoria juniores.

“Sono molto orgoglioso dei risultati ottenuti, delle ragazze e dell’approccio e mi fa felice vedere ora anche un diverso attaccamento alla maglia rispetto a prima e questo è certamente merito dei tecnici – commenta il responsabile tecnico del settore nuoto Maurizio Pompele – Complimenti quindi a loro, ai ragazzi e alla nostra società che nata da zero si sta già muovendo nella giusta direzione. Abbiamo ottenuto dei risultati mostruosi e ora lavoreremo ancora di più per migliorare perché c’è ancora tanto da costruire”.

Molto felice è anche il responsabile della divisione sport di Sport Management e presidente della società Sport Management Atleti Lombardi Maurizio Castagna che dice: “Come azienda e come società sportiva, certamente ci fa piacere che il movimento abbia accolto positivamente le nostre proposte organizzative. L’azienda è stata prodiga di attenzioni nei confronti del settore, per quanto ha potuto e in un momento non certo facilissimo. Eppure nessuna richiesta da parte dei tecnici e degli atleti è andata disattesa. Mai sono stati frapposti dinieghi alle indicazioni del settore tecnico. Abbiamo fatto il possibile per garantire la serenità di genitori, allenatori e ragazzi“.

Questi nel dettaglio i titoli conquistati dagli atleti della società Sport Management Atleti Lombardi (tra parenti l’impianto di provenienza):

ORO

800 stile vinto ora Michela Caglio (Lecco)

200mx Martina Ratti (Lecco)

400mx Martina Ratti (Lecco)

ARGENTO

800sl Ludovica Patetta (Lecco)

400mx Ludovica Patetta (Lecco)

200ra Giorgia Della Torre (Lecco)

200do Isabella Riso (Sesto San Giovanni)

BRONZO

400 stile Michela Caglio (Lecco)

200do Rachele Regattieri (Desenzano)

100do Rachele Regattieri (Desenzano)

4×200 staffetta juniores: con Michela Caglio (Lecco), Rachele Regattieri (Desenzano), Margni Dolores (Busto Arsizio), Martina Ratti (Lecco).