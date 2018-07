OLGINATE – Settimana di novità per la Pallavolo Olginate, che sta allestendo la rosa in vista del prossimo campionato di serie B2, dopo l’annuncio del nuovo allenatore Ivan Iosi, classe 1974 di Chiavenna (Sondrio), tecnico di provata esperienza, che nelle ultime stagioni ha allenato squadre di A2 femminile (2016-2017 Delta Informatica Trentino raggiungendo la semifinale play off e la semifinale di Coppa Italia, 2015-2016 Entu Olbia) e in precedenza squadre di B2 e C maschili.

Innanzitutto è stata definita la denominazione della squadra che si chiamerà Elevationshop.com – CRAI V36+ Olginate: Elevationshop.com, brand legato alla Gierre, azienda da molti anni al fianco della Pallavolo Olginate, verrà affiancato dal marchio CRAI, che ha sposato il progetto V36+ e la collaborazione con la Pallavolo Olginate.

Inoltre la FIPAV ha reso nota la composizione dei gironi di serie B2: la Elevationshop.com – CRAI V36+ Olginate è stata inserita nuovamente nel girone B, ma con molte novità. Della passata stagione sono rimaste solo le tre squadre piacentine, Ardavolley Fiorenzuola, Conad Alsenese e Gossolengo. Le altre formazioni sono tutte nuove: Olympia Genova Volley, Normac Genova, Serteco Genova, Pallavolo Albisola (Savona), Costa Volpino (Bergamo), Lemen Volley (Bergamo), Brembo Volley (Bergamo), Casazza (Bergamo), Pol. Mandello (Lecco) e Volley Busnago (Monza e Brianza).

Sul fronte della rosa la società olginatese saluta Marina Perego, Valeria Boscolo Nata, Lucija Giudici, Francesca Comi, Alice Comi con un ringraziamento particolare per aver fatto vivere una stagione esaltante e un “in bocca al lupo” per le loro nuove avventure sportive e personali.

Sono 5 le atlete confermate a oggi: la palleggiatrice Veronica Colombo, il centrale Ambra Cattaneo, le bande Sara Rinaldi, Alessandra Cortesi ed Elisa Rocca.

La banda Jennifer Rainoldi metterà la sua esperienza maturata in questi anni tra serie C e B2 nella nuova formazione di serie D, guidata da Igor Sersale e formata per la maggior parte da atlete che in passato hanno già vestito i colori olginatesi, a cui verranno aggregate anche alcune giovani promettenti, che in futuro potranno vedere in questa squadra il naturale sbocco dopo il loro percorso nelle squadre giovanili.

Molte le novità in entrata, che verranno annunciate nelle prossime settimane.