OLGINATE – Sesto turno di campionato per le squadre della Pallavolo Olginate, con un bilancio di 8 vittorie (serie B2, serie D, Coppa regular Level Seconda divisione, Under 18, Under 16, Under 14, Under 13, Under 12 Blu) e 1 sconfitta (S3 4×4).

Serie B2: Pavidea Ardavolley (Pc) – Elevationshop.com – Crai V36+ Olginate 0-3 (24-26, 21-25, 24-26)

Nel campionato nazionale di serie B2 colpo grosso dell’Elevationshop.com – Crai V36+ Olginate che espugna il campo della capolista Pavidea Ardavolley. Le ragazze allenate da Ivan Iosi e Andrea Arisci riescono nell’impresa al termine di una serata magica, proprio dove a inizio maggio, nell’ultima giornata di ritorno dello scorso campionato, sfumò il sogno di conquistare i play off promozione. Primo set deciso nel finale: sul 24-23 Fizzotti in difesa recupera un attacco avversario, Fezzi dalla seconda linea chiude, poi Giobbe in attacco e un ace di Colombo portano la squadra di Iosi in vantaggio. Secondo parziale deciso da un break ospite (1-9) nella fase centrale con Giobbe protagonista dal 12-10. Terza frazione ancora con arrivo al fotofinish: decide un attacco di Fezzi.

Il commento di coach Ivan Iosi: “Prestazione maiuscola e partita giocata con qualità e grande attenzione. Tutte le atlete hanno intuito bene il senso del lavoro che stiamo facendo e hanno costruito una gara impeccabile in fase di break: 10 ace e ricezione avversaria al 16% sono dati superlativi. Battere la capolista restituisce un po’ di merito rispetto a quanto valiamo, sia come squadra che come singoli; il recupero di Cardoni darà al team un’ulteriore chance di crescita. Una Fezzi super, 20 punti, Colombo e Cattaneo in grande spolvero hanno regalato a tutti noi un successo importante e meritato”.

Tabellino: Colombo 2, Guerini 8, Fezzi 19, Giobbe 14, Cattaneo 9, Angelinetta 6, Fizzotti (L1), Serafini, Moreschi (L2). N.e.: Cardoni. All.: Iosi e Arisci.

Serie D: Net Volley Cinisello (Mi) – Morganti Insurance Brokers Olginate 0-3 (16-25, 16-25, 17-25)

Nel campionato regionale di serie D continua la marcia in vetta alla classifica della Morganti Insurance Brokers Olginate, giunta al sesto successo consecutivo. I tre set hanno un andamento simile: le ragazze guidate da Igor Sersale e Roberta Ambiveri fanno prevalere la concretezza e le buone basi tecniche, prendendo vantaggio sin dai primi scambi grazie a una maggior attenzione in tutti i fondamentali e con un atteggiamento positivo in difesa. Una buona ricezione ha poi permesso un gioco vario in attacco. Solo nel secondo set Cinisello riesce a stare in scia fino al 10, a causa di una lunga serie di servizi sbagliati dalle olginatesi, che, sistemato questo aspetto, allungano definitivamente.

Il commento di coach Igor Sersale: “Abbiamo fatto una buona prestazione se escludiamo i troppi errori in battuta. La squadra ha rispettato le consegne, in particolare a muro e in difesa. Cinisello, che in casa finora aveva sempre vinto per 3-0, ha tirato in tutti i set, ma noi siamo stati concreti nel gestire le situazioni senza andare fuori giri. Ho visto una buona dedizione nei fondamentali di sacrificio; in settimana richiamo spesso questi aspetti ed è positivo iniziare a vederli messi in pratica”.

Tabellino: Giudici, Marelli 15, Galizioli 10, Tavola 9, Scola 10, Conti 4, Barbiero (L2) 1, Paris (L1), Malvaso, Rainoldi, Crippa, Vismara, Nessi. All.: Sersale.

Coppa Regular Level: Mafra Due Olginate – Gs Belledense 3-2 (25-20, 17-25, 25-11, 22-25, 15-7)

In attesa del campionato di Seconda divisione, la Mafra Due Olginate si impone al tie-break nel sesto turno della Coppa Regular Level. Partita a due facce per le ragazze allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò, che per due volte vanno in vantaggio e per due volte si fanno recuperare dalle avversarie, al loro primo punto in classifica. Piacevole sorpresa la presenza delle sorelle Sylvia e Linda Nwakalor, che hanno approfittato del turno di riposo del Club Italia in serie A1 per venire a vedere e a salutare le loro ex compagne olginatesi.

Under 18: Emme-vi Volley – Mafra Due Olginate 2-3 (25-15, 18-25, 25-16, 22-25, 14-16)

L’Under 18, targata Mafra Due Olginate, si aggiudica il big match fra le due capolista del campionato, al termine di una bella ed emozionante partita. Le locali partono bene, dimostrano un tasso tecnico più elevato e vincono meritatamente il primo set. Per il secondo parziale vale il discorso inverso: sono infatti le ragazze allenate daLuisa Aliverti e Ornella Viganò, guidate in panchina per l’occasione da Igor Sersale, a mostrare un più elevato tasso tecnico e a vincere. La terza e la quarta frazione sono pressappoco la fotocopia dei primi due e si arriva così al tie-break, intenso ed equilibrato, con cali di tensione e belle giocate da una parte e dall’altra. Alla fine prevalgono il cuore, l’impegno e la voglia di vincere delle nostre ragazze contro la squadra più temuta del girone.

Under 16: Volley Correzzana – Securemme Olginate 1-3 (22-25, 25-23, 16-25, 24-26)

Quarto successo consecutivo e quinto generale per l’Under 16, targata Securemme Olginate. Partenza contratta per le ragazze allenate da Marco Perego, Michele Lancini e Marianna Mainetti, brave poi a rimontare e ad aggiudicarsi il primo set. Seconda frazione molto combattuta, vinta dalle locali al fotofinish. Nel terzo parziale le olginatesi ingranano la marcia e non lasciano scampo alle avversarie. Il quarto set è la replica del primo, con la Securemme Olginate ancora vittoriosa in volata.

Under 14: Asd Sirtorese – Gierre Olginate 0-3 (20-25, 16-25, 20-25)

Quarto successo consecutivo e quinto generale anche per l’Under 14, targata Gierre Olginate. Partita agevole per le ragazze guidate da Paolo Lancini, che contro il fanalino di coda giocano sotto ritmo. Risultato mai in discussione, nonostante i punti fatti dalle avversarie; questo permette di far entrare tutte le ragazze a disposizione per fare esperienza in vista dei prossimi impegni.

Under 13: Pallavolo Galbiate – Gierre Olginate 0-3 (10-25, 8-25, 11-25)

Dopo il turno di riposo riprende la corsa dell’Under 13 targata Gierre Olginate, giunta al terzo successo consecutivo. Azioni molto ordinate permettono alle ragazze allenate da Deborah Bonacina e Igor Sersale di imporre il proprio gioco, non dando la possibilità alle avversarie di entrare in partita. Ospite molto gradito la psicologa dello sport Maria Chiara Crippa per osservare le nostre ragazze non solo nei colloqui di squadra ma anche sul campo, nell’ambito del progetto A 25 con la testa realizzato con il contributo del Cab Barzanò, Merate e Erba.

Under 12: Pol. Olginate Blu – Polisportiva Lierna 3-0 (25-2, 25-11, 25-12)

Prima partita casalinga con la nuova divisa e terza vittoria in campionato per l’Under 12 Pol. Olginate Blu (2008). Match subito a senso unico per le ragazze allenate daDeborah Bonacina e Mara Corti, che portano a casa i tre punti senza particolari difficoltà.

S3 Red 4×4: Volley Calolzio – Pol. Olginate 3-2

Sconfitta di misura per le piccole del 2009 all’esordio del campionato promozionale S3 Red 4×4, al termine di una partita molto combattuta. Tutto sommato una prestazione positiva per le atlete allenate da Andrea Milani, messe in difficoltà dalle avversarie soprattutto in battuta.

Turno di riposo per l’Under 12, targata Pol. Olginate Bianca (2007). Ancore ferme le altre formazioni giovanili in attesa dell’inizio dei rispettivi campionati: Terza divisione, S3 3×3, S3 palla rilanciata.

Il programma del prossimo fine settimana:

Serie B2: sabato 24 novembre ore 20.30 a Chiavenna: Elevationshop.com – Crai V36+ Olginate – Cbl Costa Volpino (Bg)

Serie D: sabato 24 novembre ore 21.00 a Calco: Morganti Insurance Brokers Olginate – Pallavolo Galbiate

Coppa Regular Level: venerdì 23 novembre ore 21.00: Ac Pagnano Volley – Mafra Due Olginate

Under 18: domenica 25 novembre ore 19.30: Mafra Due Olginate – Pallavolo Galbiate

Under 16: domenica 25 novembre ore 16.45: Securemme Olginate – Asd Osfnsa Oggiono

Under 14: domenica 25 novembre ore 14.00: Gierre Olginate – Asd Osfnsa Oggiono

Under 13: domenica 25 novembre ore 9.30: Gierre Olginate – Emme-vi Volley

Under 12: domenica 25 novembre ore 11.30: Pol. Olginate Bianca – Pallavolo Picco Rossa

Under 12: sabato 24 novembre ore 17.00: Volley Calolzio – Pol. Olginate Blu

S3 Red 4×4: sabato 24 novembre ore 15.30: Pallavolo Picco Lecco – Pol. Olginate

S3 Green 3×3: sabato 24 novembre ore 16.00: Pol. Bulciago – Pol. Olginate