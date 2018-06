VALMADRERA – Escursionismo ed escursionisti protagonisti oggi, sabato, a Valmadrera dove si è svolto il 43° Raduno di Escursionismo ospitato dall’Osa (Organizzazione Sportiva Alpinisti) di Valmadrera e organizzato in collaborazione con la Fie (Federazione Italiana Escursionismo). Ma la giornata per l’Osa è stata doppiamente speciale in quanto è stato festeggiato, contemporaneamente, il 50° del Corso di Escursionismo Giovanile.

Una giornata ben riuscita, all’insegna della “voglia di stare insieme e di mettere a disposizione il proprio tempo” che ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di montagna, grandi e piccoli, che hanno potuto condividere una giornata in compagnia.

La giornata ha preso il via alle 8.30 con il ritrovo dei partecipanti al piazzale delle Feste di via Casnedi a Valmadrera, quindi colazione offerta dall’Osa e alle 9 si è svolta la formazione dei gruppi che, guidati dagli accompagnatori, hanno iniziato l’escursione con la salita al Santuario di San Martino, lungo il sentiero n. 5, per raggiungere la località “Taja Sass” proseguendo quindi verso San Tomaso. Un percorso lungo il quale si sono osservate alcune soste durante le quali sono state illustrate le valenze geomorfologiche e antropiche della località. Quindi il rientro lungo la mulattiera fino a raggiungere il piazzale delle Feste, dove la giornata è proseguita con pranzo al sacco e giochi. Alle 16 sono previsti i saluti conclusivi, le premiazioni e la chiusura della giornata.