LECCO – Alla fine della settima giornata del campionato di B1, dopo la settima vittoria consecutiva, l’AcciaiTubi Picco Lecco è la capolista del girone A (20 punti come la Futura di Varese, ma con un quoziente set migliore).

La partita contro Acqui Terme ha visto la formazione casalinga giocare una pallavolo altalenante, con un primo parziale schiacciante seguito da un buon secondo set. Ma poi le biancorosse hanno preso sottogamba le avversarie, perdendo il terzo set commettendo troppi errori grossolani, e nel quarto set la situazione è stata di parità fino al punteggio di 19.

Buona comunque la prestazione del sestetto titolare dell’AcciaiTubi che si aggiudica altri tre punti molto importanti in campionato, con capitan Ferrrario e Badini che trascinano le compagne a suon di muri, Garzonio e Stomeo che non sbagliano mai una partita, Martinelli che con i suoi potenti attacchi non perdona, Santini e Lancini che mettono a segno i punti mancanti.

La prossima settimana ci sarà il big match, scontro al vertice tra l’AcciaiTubi e la Futura Volley Giovani. Sarà un importante banco di prova per entrambe le formazioni, più che per il campionato che è ancora lungo e di difficile interpretazione, per disputare un ottimo gioco pallavolistico. Per chi volesse sostenere la formazione lecchese appuntamento sabato prossimo 1 dicembre ore 21 a Busto Arsizio!

AcciaiTubi Pallavolo Lecco A.Picco vs Arredo Frigo Makhymo AL 3-1

(25-7, 25-21, 23-25, 25-19)