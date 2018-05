LECCO – La Pallavolo Alberto Picco Lecco ha festeggiato sabato sera la promozione in Serie B1 con l’ennesima vittoria di questa trionfale stagione. A farne le spese la Conad Alsanese, sconfitta con un perentorio 3-0.

La partita tra AcciaiTubi e Conad dura sostanzialmente meno di un set. In una giornata di festa, coach Milano decide di dare spazio a tutto il roster. All’inizio di ogni set l’allenatore lecchese ha sempre puntato sulla formazione “titolare”, per poi progressivamente dare spazio a tutte le giocatrici, compreso quelle più giovani.

Il punteggio finale (25-15, 25-18, 25-19) evidenzia chiaramente la disparità di forze in campo, con la AcciaiTubi in grado di mettere a segno il diciottesimo 3-0 di questa incredibile stagione.

Al termine dell’incontro è stato il momento della festa. Il presidente Righetti ha parlato della sinergia con la Fondazione Sinderesi, invitando tutti alla serata del 10 maggio, che parlerà di infiltrazioni mafiose – “Infiltrazioni mafiose – perché la mafia ci rassomiglia – inserita nel programma cittadino “Avere cura del bene comune”.

In seconda battuta sono state poi premiate le sei giovanissime atlete che – grazie al sostegno del ristorante Giardino e di Best sider – otterranno una borsa di studio. Grandi complimenti vanno ad Alessia Porfido, Anna Laura Scola e Laura Esposito – del gruppo U16 – Anna Gatti, Alessia Mandaglio e Rachele Mainetti, tutte nella U18.

In una serata di festa, con la società lecchese che torna in serie B1 dopo venticinque anni, qualche lacrima l’ha versata il capitano Benedetta “Benny” Bruno. Per lei, dopo quasi vent’anni di onorata carriera, è tempo di appendere le scarpette al chiodo.

ACCIAITUBI LECCO – CONAD ALSANESE 3-0

PARZIALI: 25-15, 25-18, 25-19.