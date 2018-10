OLGINATE – Primi impegni ufficiali per le squadre della Pallavolo Olginate, con un bilancio di 5 vittorie (serie D, Coppa regular Level Seconda divisione, Under 18, Under 16 e Under 14) e una sconfitta (serie B2).

Serie B2: Caseificio Paieni Casazza (Bg) – Elevationshop.com – CRAI V36+ Olginate 3-0 (25-14, 25-13, 25-15)

Nel campionato nazionale di serie B2 falsa partenza per l’Elevationshop.com – CRAI V36+ Olginate, che torna a mani vuote dalla trasferta in Valcavallina. Le bergamasche disputano un’ottima partita, con pochissimi errori, mentre le ragazze allenate da Ivan Iosi e Andrea Arisci faticano e non entrano mai in partita. Nelle prime due frazioni le locali prendono subito il largo (8-1 e 8-3); le olginatesi non riescono a cambiare ritmo e subiscono (16-9 e 16-8). Terzo set con equilibrio solo in avvio (8-6), poi Casazza decolla. Il commento di coach Ivan Iosi: “Casazza ha giocato una partita quasi perfetta, con 11 errori in 3 set. Un’ottima intensità difensiva e un servizio ficcante per le nostre avversarie che ci hanno messo in seria difficoltà. Una serata storta non cancella il percorso che stiamo facendo; eravamo consci di incontrare delle difficoltà e che non saremmo stati subito pronti a essere competitivi. Sarà determinante guardare avanti; nonostante il risultato siamo convinti che il lavoro porterà frutti”.

Tabellino: Colombo 2, Angelinetta 1, Fezzi 5, Guerini 2, Cattaneo 5, Cardoni 5, Fizzotti (L1), Giobbe 4, Cortesi 2, Serafini, Moreschi (L2). All.: Iosi e Arisci.

Serie D: Pro Victoria Monza – Morganti Insurance Brokers Olginate 0-3 (27-29, 17-25, 23-25)

Nel campionato regionale di serie D la Morganti Insurance Brokers Olginate vince una partita complicata su un campo difficile contro le giovani del Vero Volley, che fanno della fisicità e dei centimetri il loro punto di forza. Nel primo set le ragazze guidate da Igor Sersale partono bene (9-4), ma Monza dopo il time out impatta sul 13-13 grazie a muro e attacco. Il set prosegue in equilibrio e le olginatesi la spuntano ai vantaggi grazie a un po’ di attenzione in più nel finale. Nella seconda frazione Olginate prende un po’ di vantaggio, gioca con meno affanno e più ordine. Nel terzo parziale il gioco è sulla falsariga del primo: le olginatesi allungano nella parte centrale e si portano sul 24-21. Le monzesi rientrano pericolosamente (24-23) prima dell’ultimo punto liberatorio. Il commento di coach Igor Sersale: “La prima partita è sempre complicata e contro un avversario del genere, che se non aggredito col servizio fa viaggiare la palla a mille, è ancora più difficile. Non siamo stati puliti tecnicamente in tutti i fondamentali, soprattutto battuta e ricezione, e questo non ci ha permesso di esprimere il nostro gioco. Solo a tratti tatticamente abbiamo fatto la partita che dovevamo. È una vittoria sofferta e importante”.

Tabellino: Giudici 1, Marelli 8, Tavola 1, Rainoldi 15, Scola 6, Conti 11, Barbiero (L2), Galizioli 11, Malvaso, Crippa, Vismara, Paris (L1), Ambiveri. All.: Sersale.

Seconda divisione Coppa Regular Level: Mafra Due Olginate – Asd Oggiono 3-1 (25-22, 25-16, 19-25, 25-22)

In attesa del campionato di Seconda divisione, la Mafra Due Olginate, allenata da Luisa Aliverti e Ornella Viganò, esordisce con tre punti nella Coppa Regular Level, superando in casa l’Oggiono in quattro frazioni, con qualche errore di troppo in difesa. Brave le olginatesi a mantenere il giusto atteggiamento per tutta la partita.

Under 18: Volley Team Brianza Bianca – Mafra Due Olginate 0-3 (9-25, 22-25, 9-25)

Successo esterno per l’Under 18, targata Mafra Due Olginate, sul campo del Volley Team Brianza Bianca. Sempre positivo l’atteggiamento delle ragazze allenate Luisa Aliverti e Ornella Viganò e guidate in panchina per l’occasione da Igor Sersale, con qualche raro momento di mancanza di concentrazione, in particolare nel secondo set, che consente alle avversarie di rimanere in scia.

Under 16: Pol. Triuggese – Securemme Olginate 0-3 (19-25, 10-25, 16-25)

Buona la prima per l’Under 16, targata Securemme Olginate; incisive sin dall’inizio le ragazze allenate da Marco Perego, Michele Lancini e Marianna Mainetti, che riescono brillantemente a portare a casa i primi tre punti del campionato.

Under 14: Df Team Barzanò – Gierre Olginate 0-3 (8-25, 19-25, 17-25)

Esordio positivo anche per l’Under 14, vittoriosa sul campo del Barzanò in tre set: prestazione positiva per le ragazze guidate da Paolo Lancini, tutte entrate in campo, con pochi errori.

Ancore ferme le altre formazioni giovanili in attesa dell’inizio dei rispettivi campionati: Terza divisione, Under 13, Under 12 Bianca, Under 12 Blu, S3 4×4, S3 3×3 e S3 palla rilanciata.

Il programma del prossimo fine settimana:

Serie B2: sabato 20 ottobre ore 18.00: Elevationshop.com – CRAI V36+ Olginate – Brembo Volley Team (Bg)

Serie D: sabato 20 ottobre ore 21.00: Morganti Insurance Brokers Olginate – Gso Sampietrina Seveso (Mb)

Coppa Regular Level: mercoledì 17 ottobre ore 21.00: Volley Calolzio – Mafra Due Olginate

Under 18: domenica 21 ottobre ore 19.30: Mafra Due Olginate – Asd Osfnsa Oggiono

Under 16: domenica 21 ottobre ore 16.45: Securemme Olginate – Dream Volley Rossa

Under 14: domenica 21 ottobre ore 14.00: Gierre Olginate – Pallavolo Missaglia