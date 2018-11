OLGINATE – Quarto turno di campionato per le squadre della Pallavolo Olginate, con un bilancio di 7 vittorie (serie B2, serie D, Under 18, Under 16, Under 14, Under 13, Under 12 Bianca, Under 12 Blu) e 1 sconfitta al tie break (Coppa regular Level Seconda divisione).

Serie B2: Elevationshop.com – Crai V36+ Olginate – Normac Avb Genova 3-1 (29-27, 16-25, 25-22, 25-20)

Nel campionato nazionale di serie B2 l’Elevationshop.com – Crai V36+ Olginate rompe finalmente il ghiaccio e centra la prima vittoria stagionale, al termine di un match non facile contro una diretta concorrente per la salvezza. Le olginatesi, già numericamente limitate, si presentano prive del centrale Giulia Cardoni, con Angelinetta spostata al centro per far fronte all’emergenza. Nel primo set le ragazze allenate da Ivan Iosi e Andrea Arisci devono sempre rincorrere le avversarie e nel finale riescono a trovare il guizzo vincente. Nel secondo parziale le locali partono bene (5-2), poi si sciolgono e le genovesi ne approfittano per dominare la scena. Nella terza frazione leoncine subito avanti (12-8), ma le liguri rimontano (13-13); nuovo allungo delle olginatesi (21-18) e nuovo recupero delle ospiti (21-20), ma il finale premia la squadra di casa. Quarto set in discesa sin dai primi scambi, ma ancora una volta Genova si rifà sotto, prima dell’allungo decisivo delle padrone di casa.

Il commento di coach Ivan Iosi: “Una vittoria importante perché maturata in situazione di rosa precaria: Angelinetta è stata schierata al centro vista l’assenza di Cardoni. Prestazione maiuscola di Cattaneo e Fezzi, ma è stata una buona prova collettiva. Questa partita era molto importante perché affrontavamo un sestetto che sta lottando come noi per evitare la zona bassa della classifica. Sono contento della prova della squadra; a differenza delle precedenti sfide abbiamo commesso meno errori, tranne nel secondo set in cui ne abbiamo registrati 11. Negli altri set le ragazze hanno sbagliato pochissimo, concretizzando il buon gioco di squadra, con ottime battute e una difesa molto attenta e reattiva. Nonostante i problemi di organico, la squadra ha dato il massimo e ha risposto con grande carattere e spirito di gruppo”.

Tabellino: Colombo 1, Guerini 15, Fezzi 19, Giobbe 13, Cattaneo 15, Angelinetta 7, Fizzotti (L1), 15, Serafini, Moreschi (L2). N.e.: Cardoni, Cortesi. All.: Iosi e Arisci.

Serie D: Morganti Insurance Brokers Olginate – Pallavolo Altavalle (So) 3-0 (25-13, 25-23, 25-19)

Nel campionato regionale di serie D la Morganti Insurance Brokers Olginate cala il poker superando in casa la Pallavolo Altavalle in tre set, al termine di una partita dal risultato non scontato.

Nel primo set buona intensità al servizio e in attacco per le ragazze guidate da Igor Sersale e Roberta Ambiveri, ordinate in tutti i fondamentali. Nella seconda frazione cala la qualità tecnica delle olginatesi, più discontinue tatticamente; il punteggio rimane in equilibrio e le locali raddoppiano grazie agli ultimi scambi giocati con giudizio. Anche nel terzo parziale le sondriesi rendono dura la vita in particolare con i centrali, contenuti a fatica fino a metà set; dopo il 15 le locali riordinano le idee, limitano gli errori e aumentano progressivamente il divario.

Il commento di coach Igor Sersale: “Altavalle ci ha creato le difficoltà che ci aspettavamo: tirano sempre e hanno centri di valore che non sempre siamo riusciti a contenere. Questo ci ha un po’ disunito, perdendo qualità; abbiamo impiegato qualche punto di troppo a ritrovare il filo della partita. Sono tre punti importanti”.

Tabellino: Giudici, Marelli 14, Galizioli 7, Rainoldi 12, Scola 5, Conti 15, Barbiero (L2), Paris (L1), Malvaso. N.e.: Tavola, Crippa, Vismara, Bonacina. All.: Sersale.

Coppa Regular Level: Nuova Ronchese – Mafra Due Olginate 3-2 (25-17, 25-21, 20-25, 22-25, 15-8)

In attesa del campionato di Seconda divisione, seconda sconfitta per la Mafra Due Olginate nel quarto turno della Coppa Regular Level. Inizio sotto tono per le ragazze allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò, che cominciano a prendere le misure nel secondo set, in cui la partita si fa più equilibrata, anche se la spunta ancora la squadra locale con un gioco molto concreto. Bella reazione delle nostre che si aggiudicano il terzo e il quarto parziale con carattere ed equilibrio in campo. Nel tie-break l’esperienza delle padrone di casa non lascia scampo alle giovani olginatesi, comunque brave a rientrare in partita.

Under 18: Pol. Oratorio Bulciago – Mafra Due Olginate 1-3 (17-25, 23-25, 27-25, 16-25)

Quarta vittoria su quattro gare per l’Under 18, targata Mafra Due Olginate. Contro il Bulciago, che punta molto sulla difesa, le ragazze allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò, guidate in panchina per l’occasione da Michele Lancini, portano a casa i primi due set con organizzazione, concentrazione ed efficacia. Nel terzo parziale, come nella fine del secondo, le locali lottano su tutti i palloni e mettono in difficoltà le olginatesi, che comunque avrebbero chiuso 25-23 con un ace se non fosse per una distrazione arbitrale; le bulciaghesi ne approfittano, vincono ai vantaggi e riaprono il match. Quarta e ultima frazione dominata dalle ospiti, che conquistano così i tre punti.

Under 16: Barzanò Blu – Securemme Olginate 0-3 (13-25, 12-25, 16-25)

Bottino pieno anche per l’Under 16, targata Securemme Olginate, vittoriosa in trasferta. Gara mai in discussione per le ragazze allenate da Marco Perego, Marianna Mainetti e Michele Lancini, con la battuta determinante per prendere il largo in tutti i set.

Under 14: Gb Volley – Gierre Olginate 0-3 (8-25, 18-25, 18-25)

Secondo successo consecutivo per l’Under 14, targata Gierre Olginate: ottima partita per le ragazze guidate da Paolo Lancini che giocano bene e vincono senza grandi problemi. Nel primo set le olginatesi giocano con continuità e non concedono nulla alle avversarie. Nel corso del secondo e del terzo parziale entrano in campo tutte le nostre ragazze che danno il proprio contributo per conquistare la vittoria.

Under 13: Gierre Olginate – Pol. Mandello 3-0 (25-6, 25-7, 25-3)

Seconda vittoria consecutiva per l’Under 13, targata Gierre Olginate; partita a senso unico per le ragazze allenate da Deborah Bonacina e Igor Sersale, che dominano in tutti i set e conquistano agevolmente i tre punti in palio.

Under 12: Asd Osfnsa Oggiono – Pol. Olginate Bianca 1-2 (6-25, 22-25, 25-23)

Secondo centro consecutivo anche per l’Under 12 Pol. Olginate Bianca (2007), che si impone contro un avversario dotato fisicamente e con schema di gioco con palleggiatore in penetrazione. Brave le ragazze allenate da Michele Lancini e Giorgia Figini, soprattutto in battuta e ricezione; dopo un primo set a senso unico, le olginatesi raddoppiano nel secondo più equilibrato, mentre cedono il terzo con il minimo scarto.

Under 12: Pol. Olginate Blu – Pallavolo Picco Bianca 2-1 (25-11, 25-22, 17-25)

Prima partita in campionato per l’Under 12 Pol. Olginate Blu (2008) e prima vittoria contro ragazze di un anno più grandi. Primo set gestito bene e con un bel gioco per le ragazze allenate da Deborah Bonacina e Mara Corti; nel secondo parziale le olginatesi sono costrette a rincorrere sempre le avversarie e nel finale riescono a ribaltare il punteggio e a vincere grazie a tre ace. Nella terza frazione ospiti sempre avanti e questa volta alle locali non riesce la rimonta del set precedente.

Ancore ferme le altre formazioni giovanili in attesa dell’inizio dei rispettivi campionati: Terza divisione, S3 4×4, S3 3×3, S3 palla rilanciata.

Il programma del prossimo fine settimana: