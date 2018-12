OLGINATE – Undicesimo turno di campionato per le squadre della Pallavolo Olginate, con un bilancio di 5 vittorie (serie D, Under 18, Under 16, Under 14, Under 13) e 1 sconfitta (Seconda divisione). Turno di riposo per Serie B2, Under 12 Bianca, Under 12 Blu, S3 Red 4×4, S3 Green 3×3.

Serie D: Morganti Insurance Brokers Olginate -Volley 36 Colico 3-1 (25-17, 22-25, 25-13, 25-16)

Nel campionato regionale di serie D undicesima vittoria per la Morganti Insurance Brokers Olginate al termine di una partita complicata per merito del Volley 36 che ha difeso tantissimo, mettendo in difficoltà le olginatesi. Un successo che permette alla capolista di allungare a +4 sulla seconda in classifica. Nel primo set le ragazze allenate da Igor Sersale e Roberta Ambiveri prendono subito margine e chiudono senza problemi. Nel secondo parziale Colico cambia marcia e con un’ottima organizzazione muro/difesa manda in crisi l’attacco olginatese, che fatica a trovare soluzioni valide. Ciò fa disunire le locali, che commettono errori in tutti i fondamentali. La terza frazione è combattuta nei primi scambi, poi variando i colpi in attacco le padrone di casa prendono il largo. Quarto set combattuto fino a metà, poi le ospiti mollano la presa e le olginatesi allungano ritrovando facilità nelle giocate.

Il commento di coach Igor Sersale: «Il Colico ci ha creato molti problemi difendendo ogni pallone e facendoci perdere le misure. Abbiamo avuto fretta di chiudere, ma era una serata dove la pazienza doveva essere predominante. Queste difficoltà ci hanno compromesso anche il servizio, che di solito ci crea vantaggi. Ora godiamoci qualche giorno di meritato riposo, visto che ci aspetta un mese di gennaio molto impegnativo».

Tabellino: Giudici 3, Marelli 16, Rainoldi 19, Tavola 7, Conti 10, Crippa 15, Paris (L1), Scola, Malvaso, Vismara, Barbiero (L2), Galizioli, Nessi. All.: Sersale e Ambiveri.

Seconda divisione: Mafra Due Olginate – Pol. Mandello 2-3 (25-18, 25-23, 22-25, 23-25, 8-15)

Seconda di campionato per la Seconda divisione targata Mafra Due Olginate e primo punto che lascia molto amaro in bocca. Dopo aver conquistato i primi due set con merito, nella terza e nella quarta frazione alti e bassi delle ragazze allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò permettono alle avversarie di rientrare in partita. Nel quinto set scoramento e delusione non fanno pervenire le olginatesi.

Under 18: Mafra Due Olginate – Pol. Oratorio Bulciago 3-0 (25-17, 25-12, 25-14)

L’Under 18 targata Mafra Due Olginate suona la decima e chiude al comando della classifica prima della sosta natalizia. Le ragazze allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò controllano il match sin dai primi scambi, conquistando i tre punti in palio senza particolari difficoltà.

Under 16: Securemme Olginate – Barzanò Blu 3-0 (25-17, 25-13, 25-12)

Nell’ultimo impegno prima della pausa natalizia l’Under 16 targata Securemme Olginate incamera altri tre punti, superando in tre set il Barzanò Blu. Le ragazze allenate da Marco Perego, Michele Lancini e Marianna Mainetti mantengono sempre il controllo del match.

Under 14: Gierre Olginate – Gb Volley 3-0 (25-16, 25-19, 25-15)

Torna a vincere l’Under 14 targata Gierre Olginate dopo due sconfitte. Partita con poche difficoltà; solo nella prima parte del set iniziale le ragazze allenate da Paolo Lancini non riescono a esprimersi al meglio, commettendo alcuni errori che permettono alle avversarie di restare in scia. Negli altri due parziali un bel gioco e un po’ più di ordine in campo e spazio a tutte le ragazze a referto.

Under 13: Pol. Mandello – Gierre Olginate 0-3 (15-25, 8-25, 8-25)

Continua la corsa dell’Under 13 targata Gierre Olginate che espugna il campo del Mandello. Le ragazze allenate da Deborah Bonacina e Igor Sersale entrano in campo senza la giusta testa e concentrazione, ma riescono comunque a portare a casa gli ultimi tre punti del 2018.