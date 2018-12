OLGINATE – Ottavo turno di campionato per le squadre della Pallavolo Olginate, con un bilancio di 8 vittorie (serie D, Coppa regular Level Seconda divisione, Under 18, Under 16, Under 14, Under 13, Under 12 Bianca, Under 12 Bl,) e 3 sconfitte (serie B2, S3 Red 4×4, S3 Green 3×3).

Serie B2: Serteco School Genova – Elevationshop.com – Crai V36+ Olginate 3-2 (22-25, 25-16, 25-22, 18-25, 15-8)

Nel campionato nazionale di serie B2 dopo due vittorie consecutive l’Elevationshop.com – Crai V36+ Olginate cede al tie-break sul campo della Serteco School Genova, strappando un punto prezioso contro una formazione finora sempre vittoriosa in casa. La squadra di Ivan Iosi e Andrea Arisci arriva a Genova dopo una settimana tribolata, con Colombo, Cattaneo e Angelinetta ferme per problemi fisici.

Il commento di coach Ivan Iosi: “Strappiamo un punto su un campo ostico giocando una pallavolo generosa, ma non sempre pulita. Colombo in campo con una maschera nonostante il naso rotto ha disputato una gara commovente per dedizione e abnegazione; ovvio che abbia lasciato qualcosa per strada, ma la sua grinta ci ha regalato un punto importante. Cattaneo, rimasta ferma tutta la settimana per un lieve stiramento, si è fatta in quattro per essere del match: anche per lei una partita di anima, cuore e pallavolo. Fizzotti e Guerini hanno retto insieme l’onda d’urto di una Serteco agguerrita e tenace in ogni fase break, battuta e muro in particolare. Guardiamo con ottimismo a questo punto guadagnato in condizioni critiche, in settimana anche Angelinetta ha dovuto arrendersi a un fortissimo mal di schiena. Come sempre un grande plauso alla capacità di queste ragazze di fare quadrato e ripartire con volontà”.

Tabellino: Colombo 2, Guerini 18, Fezzi 9, Giobbe 6, Cattaneo 4, Cardoni 10, Fizzotti (L1), Serafini 2, Moreschi, Angelinetta. All.: Iosi e Arisci.

Serie D: V.b.est Pol. Bellusco (Mi) – Morganti Insurance Brokers Olginate 0-3 (23-25, 21-25, 18-25)

Nel campionato regionale di serie D la Morganti Insurance Brokers Olginate espugna il terreno del Bellusco e torna in testa alla classifica, al termine di una partita più sofferta di quanto dica il risultato. La squadra di casa spinge molto in battuta, mettendo in difficoltà le olginatesi, brave a non disunirsi e a sbagliare poco nei finali di set. Nel primo set, dopo una prima fase di studio, Olginate allunga (16-8) grazie all’attacco, poi sale in cattedra il servizio avversario sempre tirato e aggressivo; la linea di ricezione olginatese va in tilt e le rivali impattano a quota 16. Si procede poi punto a punto e le ragazze allenate da Igor Sersale e Roberta Ambiveri la spuntano con il minimo scarto. Anche nei due set successivi le ospiti subiscono molto la battuta avversaria, faticando nel cambio-palla. Un miglior contrattacco e meno errori permettono a Olginate di allungare a fine secondo set. Nella terza frazione le locali mollano un po’, pur mantenendo un servizio incisivo, e per le ospiti il compito è più semplice.

Il commento di coach Igor Sersale: “Sono tre punti che valgono molto; complimenti al Bellusco che con continuità e aggressività impressionante al servizio non ha permesso di esprimere il nostro gioco. Abbiamo subito in ricezione e questa difficoltà ci ha condizionato in tutta la partita. Ha funzionato l’attacco quando riuscivamo a mettere palla in testa al palleggiatore. Dobbiamo essere maturi e fare tesoro di questa partita; ha dimostrato che se si inceppa un meccanismo nel nostro gioco poi si fa fatica. Faremo critica costruttiva per essere migliori da oggi in poi”.

Tabellino: Giudici 3, Marelli 14, Rainoldi 8, Tavola 4, Scola 6, Conti 11, Barbiero (L2), Malvaso 4, Galizioli, Paris (L1), Bonacina. N.e.: Nessi, Librizzi. All.: Sersale e Ambiveri.

Coppa Regular Level: Mafra Due Olginate – Gs Lomagna 3-1 (25-20, 25-23, 22-25, 25-23)

In attesa del campionato di Seconda divisione, vittoria casalinga per la Mafra Due Olginate nell’ottavo turno della Coppa Regular Level. Bella e intenza partita per le ragazze allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò che grazie a un costante lavoro di gruppo superano con grinta e determinazione un’avversaria di esperienza e ben disposta in campo.

Under 18: Mafra Due Olginate – Volley Team Brianza Bianca 3-0 (25-10, 25-14, 25-19)

Prima giornata di ritorno per l’Under 18, targata Mafra Due Olginate, che supera il Volley Team Brianza Bianca in tre set al termine di una partita mai in discussione, se non in una breve parte del terzo set. Brave le ragazze allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò e guidate in panchina per l’occasione da Igor Sersale a rimanere concentrate e mantenere un buon gioco, che permette di confermarsi in vetta alla classifica.

Under 16: Securemme Olginate – Pol. Triuggese 3-0 (25-19, 25-16, 25-12)

Sesto successo consecutivo e settimo generale per l’Under 16, targata Securemme Olginate, che apre nel migliore dei modi il girone di ritorno. Brave le ragazze allenate da Marco Perego, Michele Lancini eMarianna Mainetti a stare davanti dall’inizio alla fine della partita, senza concedere ulteriori punti alle avversarie.

Under 14: Gierre Olginate – Df Team Barzanò 3-0 (25-12, 25-14, 25-16)

Ancora una vittoria, la settima su otto incontri, per l’Under 14 targata Gierre Olginate in una partita senza particolari problemi, che permette a coach Paolo Lancini di mandare in campo tutte le ragazze a disposizione e di provarle anche in altri ruoli.

Under 13: Monte Volley – Gierre Olginate 0-3 (8-25, 8-25, 9-25)

Quinta vittoria consecutiva dell’Under 13 targata Gierre Olginate, al termine di una partita mai in discussione per le ragazze allenate da Deborah Bonacina e Igor Sersale, che approfittano per sperimentare nuovi moduli.

Under 12: Volley Team Brianza Blu – Pol. Olginate Bianca 1-2 (25-23, 10-25, 17-25)

Torna al successo l’Under 12 Pol. Olginate Bianca (2007) allenata da Michele Lancini e Giorgia Figini, espugnando il campo del Volley Team Brianza Blu. Primo set combattuto fino alla fine, con le olginatesi che commettono qualche errore di troppo. Nei successivi due parziali le nostre ingranano la marcia giusta e portano a casa il successo.

Under 12: Pol. Olginate Blu – Pol. Mandello 2-1 (25-14, 25-13, 20-25)

Quinta vittoria su cinque gare per l’Under 12 Pol. Olginate Blu (2008); le ragazze allenate da Deborah Bonacina e Mara Corti gestiscono bene i primi due set, entrando in campo concentrate e con un buon gioco. Nel terzo parziale le olginatesi, meno attente, concedono troppi punti alle avversarie.

S3 Red 4×4: Asd Osfnsa Oggiono Verde – Pol. Olginate 5-0

Terza sconfitta per le piccole del 2009 allenate da Andrea Milani nel campionato promozionale S3 Red 4×4. Combattuti i primi due set, poi la differenza tecnica e fisica contro un avversario di sole 2008 si fa sentire.

S3 Green 3×3: Volley Calolzio – Pol. Olginate 4-1

Sconfitta per le piccole del 2010-2011 nel campionato promozionale S3 Green 3×3; le ragazze allenate da Antonio Valsecchi, Anna Valsecchi e Veronica Manzoni conquistano un set, mostrando segnali di miglioramento rispetto all’esordio di una settimana prima.

Il programma del prossimo fine settimana: