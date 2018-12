OLGINATE – Decimo turno di campionato per le squadre della Pallavolo Olginate, con un bilancio di 8 vittorie (Serie B2, serie D, Under 18, Under 16, Under 13, Under 12 Bianca, Under 12 Blu, S3 Red 4×4) e 3 sconfitte (Seconda divisione, Under 14, S3 Green 3×3).

Serie B2: Iglina Albisola Pallavolo (Sv) – Elevationshop.com – Crai V36+ Olginate 0-3 (16-25, 19-25, 14-25)

Nel campionato nazionale di serie B2 la Elevationshop.com – Crai V36+ Olginate passa come da pronostico sul campo del fanalino di coda Albisola al termine della lunga trasferta in provincia di Savona. Nella prima frazione di gioco la squadra di Ivan Iosi e Andrea Arisci vola subito sul 16-7, gestendo poi il finale. Nel secondo set le liguri provano a rimanere attaccate alle olginatesi, che comunque mantengono sempre un margine di sicurezza. Terzo parziale sulla falsariga del primo e tre punti in cassaforte.

Il commento di coach Ivan Iosi: “Partita di sostanza e spessore con il risultato mai in discussione. Grande attenzione in difesa, ottima gestione degli errori, solo 15, servizio incisivo con 10 ace e consueta solidità a muro hanno agevolato ogni frazione di gioco. Molto bene Veronica Colombo che ha gestito in modo impeccabile tutte gli attaccanti, Sara Fizzotti in formato deluxe e Cindy Lee Fezzi terminale offensivo implacabile. Solito enorme plauso alle ragazze che hanno interpretato questo delicatissimo match in maniera straordinaria”.

Tabellino: Colombo 4, Guerini 13, Fezzi 17, Giobbe 3, Cattaneo 5, Cardoni 9, Fizzotti (L1), Serafini 1, Moreschi, Angelinetta. All.: Iosi e Arisci.

Serie D: Pol. Varedo (Mb) – Morganti Insurance Brokers Olginate 3-0 (17-25, 21-25, 21-25)

Nel campionato regionale di serie D decima vittoria per la Morganti Insurance Brokers Olginate nel match disputato domenica mattina. Un risultato che permette alle ragazze allenate da Igor Sersale e Roberta Ambiveri di rimanere al comando della classifica con tre punti di vantaggio sull’immediata inseguitrice.

Il commento di coach Igor Sersale: “Partita non bella, ma sempre in controllo. Tutti i set ci hanno visto prendere margine nonostante troppi errori di disattenzione. Il secondo è stato un po’ più complicato degli altri nella prima parte perché noi non siamo stati bravi a chiudere gli scambi e loro più ordinati. Sistemate un po’ di cose e richiamata maggior attenzione siamo riusciti ad allungare. Abbiamo fatto la partita che mi aspettavo, in un orario non usuale che ha creato qualche difficoltà di troppo. Siamo comunque sempre stati in controllo nonostante qualche errore di troppo e troppi scambi sotto ritmo. Era importante fare tre punti e non lasciare set per strada. In settimana dovremo tornare a spingere”.

Tabellino: Giudici 5, Marelli 10, Rainoldi 12, Tavola 12, Scola 6, Conti 5, Paris (L1), Crippa 6, Malvaso, Vismara. N.e.: Barbiero (L2), Bonacina, Galizioli. All.: Sersale e Ambiveri.

Seconda divisione: V.b.est Pol. Bellusco – Mafra Due Olginate 3-1 (25-20, 17-25, 25-21, 25-23)

Prima di campionato per la Seconda divisione targata Mafra Due Olginate, sconfitta in quattro set sul campo del Bellusco, squadra ben organizzata con buoni attacchi. Durante tutta la partita, intensa e a tratti emozionante, si gioca una buona pallavolo da una parte e dall’altra. Secondo set a parte, vinto facilmente dalle ragazze allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò, predominanza della squadra di casa, che comunque non ha vita facile. Peccato per la mancata rimonta nel quarto parziale, che avrebbe allungato il match al tie-break.

Under 18: Asd Sirtorese – Mafra Due Olginate 0-3 (13-25, 12-25, 20-25)

L’Under 18 targata Mafra Due Olginate espugna il campo della Sirtorese e si mantiene in testa alla classifica del girone. Partita a senso unico con qualche errore di concentrazione, che comunque non mette in discussione il risultato finale a favore delle ragazze allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò.

Under 16: Alpha Volley Gold – Securemme Olginate 0-3 (18-25, 4-25, 14-25)

L’Under 16 targata Securemme Olginate torna subito al successo e si impone in set sul campo dell’Alpha Volley Gold. Partita che ricalca quella di andata, con le ragazze allenate da Marco Perego, Michele Lancini e Marianna Mainetti che impongono il proprio gioco dall’inizio alla fine.

Under 14: Volley Team Brianza Blu – Gierre Olginate 3-1 (21-25, 25-21, 25-21, 25-21)

Brutta giornata per l’Under 14 targata Gierre Olginate battuta in trasferta da una squadra molto ordinata in campo e che sbaglia poco. Nel primo set le ragazze allenate da Paolo Lancini partono bene e mettono in difficoltà le avversarie che solo nel finale rientrano in partita. Negli altri tre parziali le olginatesi sbagliano in tutti i fondamentali e non riescono mai a chiudere, cedendo sempre sul finire dei set.

Under 13: Gierre Olginate – Ac Pagnano Volley 3-0 (25-15, 25-14, 25-20)

Continua la striscia positiva dell’Under 13 targata Gierre Olginate che vince anche la prima di ritorno. Partita condotta nel migliore dei modi e con pochi errori dalle ragazze allenate da Deborah Bonacina e Igor Sersale.

Under 12: Pol. Olginate Bianca – Meitec Team Blu 3-0 (25-19, 25-17, 25-16)

Si chiude con un’altra vittoria la fase Winter dell’Under 12 Pol. Olginate Bianca (2007) allenata da Michele Lancini e Giorgia Figini. Partita a tratti un po’ sonnacchiosa, forse per l’orario mattiniero, che però vede sempre in vantaggio le olginatesi. Con questi tre punti le nostre chiudono al secondo posto in classifica, con una sola sconfitta; dopo la pausa natalizia, la seconda parte di stagione.

Under 12: Meitec Team Bianca – Pol. Olginate Blu 0-3 (6-25, 19-25, 7-25)

Ultima partita di andata e altra vittoria per l’Under 12 Pol. Olginate Blu (2008), che termina la fase Winter imbattuta. Dopo un primo set condotto con tranquillità le ragazze allenate da Deborah Bonacina e Mara Corti si addormentano nel secondo e si fanno recuperare prima di chiudere. Ultima frazione sulla falsariga della prima, con le ragazze concentrate a portare a casa l’intera posta in palio e a conquistare il secondo posto in classifica.

S3 Red 4×4: Pol. Olginate – Emme-vi volley 5-0 (21-14, 21-10, 21-10, 21-16, 21-11)

Nel campionato promozionale S3 Red 4×4 dopo la prima vittoria della scorsa settimana le piccole del 2009 allenate da Andrea Milani ci prendono gusto e si impongono 5-0 sull’Emme-vi Volley. Sempre attente e concentrate, le olginatesi mostrano sempre più convinzione nei propri mezzi, migliorando di partita in partita.

S3 Green 3×3: Emme-vi volley – Pol. Olginate 4-1

Nel campionato promozionale S3 Green 3×3 le piccole del 2010-2011 allenate da Antonio Valsecchi, Anna Valsecchi e Veronica Manzoni cedono sul campo dell’Emme-vi Volley, conquistando un set.

Il programma del prossimo fine settimana

Serie B2: Elevationshop.com – Crai V36+ Olginate riposa

Serie D: sabato 22 dicembre ore 21.00 a Calco: Morganti Insurance Brokers Olginate – Volley 36 Colico

Seconda divisione: venerdì 21 dicembre ore 21.00 a Calco: Mafra Due Olginate – Pol. Mandello

Under 18: domenica 23 dicembre ore 19.30: Mafra Due Olginate – Pol. Oratorio Bulciago

Under 16: domenica 23 dicembre ore 16.45: Securemme Olginate – Barzanò Blu

Under 14: domenica 23 dicembre ore 14.00: Gierre Olginate – Gb Volley

Under 13: domenica 23 dicembre ore 15.00: Pol. Mandello – Gierre Olginate

Under 12: Pol. Olginate Bianca riposa

Under 12: Pol. Olginate Blu riposa

S3 Red 4×4: Pol. Olginate riposa

S3 Green 3×3: Pol. Olginate riposa