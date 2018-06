OLGINATE – La Pallavolo Olginate raddoppia gli sforzi e nella prossima stagione schiererà una squadra nel campionato nazionale di serie B2 e una squadra nel campionato regionale di serie D.

Quelle trascorse sono state settimane di intenso lavoro per potenziare il progetto intrapreso due anni fa e che ha portato risultati prestigiosi, come la vittoria del campionato di serie C e della Coppa Lombardia, la storica promozione in serie B2, campionato nazionale in cui la Elevationshop.com Olginate, da neopromossa, ha chiuso al quinto posto ed è rimasta in lotta fino alla fine per i play off.

Risultati di grande prestigio per Olginate e per tutto il panorama del volley provinciale, che meritano una continuità; perciò la società si è messa subito al lavoro con la volontà di creare una squadra nuovamente competitiva per il prossimo campionato di serie B2, in cui cercherà di dare nuovamente filo da torcere alle altre squadre del girone.

In questa delicata fase il General Manager Gionatan Menga sta lavorando duramente e sta fissando le basi per la prossima stagione che, nelle intenzioni della società, porterà ulteriori soddisfazioni.

La prima novità riguarda la condivisione con la serie B2 del progetto Volley 36+ con la partecipazione di diverse società delle province di Sondrio, Lecco, Como e Milano, tra cui le note Pallavolo Chiavenna e Volley Colico.

Grazie a questo accordo sulla panchina della formazione olginatese siederà Ivan Iosi, classe 1974 di Chiavenna (Sondrio), tecnico di provata esperienza, che nelle ultime stagioni ha allenato squadre di A2 femminile (2016-2017 Delta Informatica Trentino raggiungendo la semifinale play off e la semifinale di Coppa Italia, 2015-2016 Entu Olbia) e in precedenza squadre di B2 e C maschili (2013-2015 San Giuliano Milanese, 2010-2013 Gs Carate Brianza, 2008-2010 Pallavolo Olgiate Comasco), nel 2014 al Vero Volley ha raggiunto il quarto posto alle finali nazionali Under 17 maschile.

La rosa della squadra per il prossimo campionato di serie B2 è in via di definizione e nei prossimi giorni verranno rese note le prime conferme e i nuovi arrivi. Altra novità di rilievo, CRAI sarà uno dei più importanti Main Sponsor che accompagnerà anche il cammino della B2.

Il commento del General Manager Gionatan Menga: “Quello della stagione scorsa è stato per Elevationshop.com Olginate un campionato importante, anche se personalmente ha lasciato dell’amaro in bocca: ci credevo e seppur da matricola potevamo fare quel passo importante in più. Mancare gli obiettivi non è nella mia indole e molte giocatrici avevano il desiderio di riprovarci, di tornare in campo ancora più agguerrite e, nonostante la complessità del mettere tutti i tasselli al loro posto, siamo riusciti a intraprendere un percorso con un tecnico importante. Con Ivan Iosi le idee e obiettivi sono stati chiari fin da subito, è un professionista e lo ringrazio per aver fatto questa scelta; ora non ci resta che metterci sotto con il lavoro”.

Il commento del nuovo allenatore della serie B2 Ivan Iosi: “Sono molto felice di intraprendere questo viaggio con la Polisportiva Olginate dal punto di vista personale e soprattutto progettuale di V36+. Aver raggiunto un accordo così importante che vede la Polisportiva Olginate legarsi al nostro progetto V36Plus non può che accelerare l’entusiasmo e il desiderio di fare bene. La piena armonia con la società, con il presidente Samuele Biffi e con il general manager Gionatan Menga ha reso questo connubio un punto di forza e di solidità per la realizzazione di importanti obiettivi sportivi e progettuali”,

Ma la società olginatese non si è fermata qui: la seconda importante novità riguarda l’allestimento di una squadra che nella prossima stagione parteciperà al campionato regionale di serie D, acquisendo i diritti del Gs Virtus Calco.

“Con lo staff che in passato ha seguito direttamente questa squadra, prima a Olgiate Molgora, poi a Calco, esiste da anni un proficuo rapporto di collaborazione – spiega il presidente Samuele Biffi – Perciò abbiamo pensato di portare a Olginate lo staff e la squadra, che sarà formata per la maggior parte da atlete che in passato hanno già vestito i colori olginatesi, a cui verranno aggregate anche alcune delle nostre giovani più promettenti, che in futuro potranno vedere in questa squadra il naturale sbocco dopo il loro percorso nelle squadre giovanili. La squadra infatti sarà guidata da Igor Sersale, che all’interno della nostra società ricopre il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile”.

Nelle prossime settimane arriveranno altre novità che renderanno ancora più solido il progetto della Polisportiva Olginate, impegnata a consolidarsi ulteriormente sul territorio; la società sta affrontando numerosi sforzi sia nel settore giovanile, in costante crescita di tesserati e numero di squadre, che sulle due squadre di serie B2 e serie D, sforzi che richiedono ulteriori risorse umane, economiche e logistiche.