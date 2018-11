OLGINATE – Quinto turno di campionato per le squadre della Pallavolo Olginate, con un bilancio di 6 vittorie (serie D, Coppa regular Level Seconda divisione, Under 16, Under 14,Under 12 Bianca, Under 12 Blu) e 1 sconfitta (serie B2).

Serie B2: Conad Alsenese (Pc) – Elevationshop.com – Crai V36+ Olginate 3-0 (25-19, 25-16, 25-13)

Nel campionato nazionale di serie B2 l’Elevationshop.com – Crai V36+ Olginate non dà seguito al successo nel turno precedente e torna a mani vuote dalla trasferta di Alseno. Partita a senso unico, con le ragazze allenate da Ivan Iosi e Andrea Arisci che hanno tenuto il campo solo a tratti, perdendo poi la scia delle locali. Nel primo set le olginatesi rimangono in scia fino al 17-21, prima di incassare un parziale di 2-4 che decide l’esito della frazione. Andamento analogo nel secondo set, con le ospiti in partita fino al 13-16 prima di subire un parziale di 3-9. Senza storia la terza frazione, con le piacentine subito avanti (16-5, 21-11) e decise a chiudere i conti.

Il commento di coach Ivan Iosi: «Un tre a zero difficile da commentare: i momenti di black out hanno reso incolore una prestazione sufficiente. Alcune rotazioni hanno fortemente penalizzato spunti interessanti e positivi. Le difficoltà della rosa hanno inciso in alcuni frangenti del match: non poter offrire a qualcuno un breve periodo di pausa per riordinare le idee ha pesato nell’economia dell’incontro. Le discrete prestazioni di Giobbe e Moreschi possono rappresentare un punto positivo sul quale continuare il nostro processo di crescita. Sapevamo che non doveva essere questa la trasferta per raccogliere quanto di buono stiamo seminando in settimana e dobbiamo lavorare ancora molto per risalire la china al più presto in campionato».

Tabellino: Colombo 1, Guerini 4, Fezzi 6, Giobbe 9, Cattaneo 5, Angelinetta 2, Fizzotti (L1), 15, Serafini, Moreschi (L2). N.e.: Cardoni. All.: Iosi e Arisci.

Serie D: Volley 36+ Crai (So) – Morganti Insurance Brokers Olginate 0-3 (17-25, 9-25, 9-25)

Nel campionato regionale di serie D la Morganti Insurance Brokers Olginate centra la cinquina superando in trasferta la giovane formazione del Volley 36+ Crai. Partita a senso unico per le ragazze guidate da Igor Sersale e Roberta Ambiveri, padrone del campo sin dai primi scambi; le locali hanno cercato di resistere nel primo parziale, poi le olginatesi hanno preso il largo. Da sottolineare l’esordio in serie D di Sara Librizzi (classe 2003).

Il commento di coach Igor Sersale: «Abbiamo giocato con lucidità, sfruttando le nostre caratteristiche. Chiavenna è una squadra giovane che gioca con coraggio: noi siamo stati bravi a gestire la gara con tutte le giocatrici scese in campo. Queste partite, se non vengono affrontate con il giusto piglio, possono diventare insidiose; l’abbiamo gestita dall’inizio alla fine senza grossi problemi e abbiamo raccolto indicazioni e spunti per il lavoro settimanale: ci sono alcuni aspetti dove dobbiamo essere ancor più esigenti».

Tabellino: Giudici 2, Marelli 14, Malvaso 10, Rainoldi 7, Crippa 15, Conti 6, Barbiero (L2), Paris (L1), Galizioli, Tavola 1, Scola, Vismara, Librizzi. All.: Sersale.

Coppa Regular Level: Asd Casatesport Verde – Mafra Due Olginate 0-3 (17-25, 21-25, 20-25)

In attesa del campionato di Seconda divisione, la Mafra Due Olginate torna al successo nel quinto turno della Coppa Regular Level. Partita dominata dalle ragazze allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò, nonostante i tanti punti realizzati dalle locali. Qualche errore di troppo in alcuni frangenti, ma nel complesso il giusto impegno, la giusta determinazione e un buon gioco permettono alle olginatesi di portare a casa i tre punti.

Under 16: Securemme Olginate – Polisportiva Besanese 3-0 (25-9, 25-19, 25-22)

Altro successo per l’Under 16, targata Securemme Olginate, vittoriosa in casa sulla Polisportiva Besanese. Nel primo e nel secondo set gara disputata senza grandi difficoltà dalle ragazze allenate da Marco Perego, Michele Lancini e Marianna Mainetti. Nella terza frazione qualche errore di troppo delle olginatesi permette alle avversarie di rimanere davanti fino al 22-18; poi, con concentrazione e determinazione, le padrone di casa capovolgono il risultato, conquistando l’intera posta in palio con protagoniste tutte le pallavoliste in distinta.

Under 14: Gierre Olginate – Polisportiva Mandello 3-0 (25-21, 25-11, 25-19)

Terzo successo consecutivo per l’Under 14, targata Gierre Olginate, al termine di una buona prova. Primo set giocato un po’ sottotono dalle ragazze guidate da Paolo Lancini e Andrea Milani, che commettono tanti errori e tengono in partita le avversarie, prima di chiudere vittoriosamente con un buon servizio. Seconda frazione giocata molto meglio e vinta senza difficoltà ancora grazie al servizio. Anche nel terzo parziale le olginatesi continuano a giocare bene e solo nel finale concedono qualcosa alle mandellesi.

Under 12: Pol. Olginate Bianca – Dolcos Volley Carate 3-0 (25-12, 25-11, 25-13)

Continua la striscia di vittorie per l’Under 12 Pol. Olginate Bianca (2007), che batte in casa il Dolcos Volley Carate Brianza in tre frazioni. Le ragazze allenate da Michele Lancini e Giorgia Figini mantengono il controllo delle operazioni in tutti i set e conquistando agevolmente altri tre punti prima del turno di riposo della prossima settimana.

Under 12: Volley Team Brianza Verde – Pol. Olginate Blu 1-2 (16-25, 11-25, 25-23)

Secondo successo per l’Under 12 Pol. Olginate Blu (2008); primo set punto a punto fino al 15, poi le ragazze allenate da Deborah Bonacina e Mara Corti mettono la freccia e con una serie di battute efficaci portano a casa il set. Nel secondo parziale le olginatesi prendono il largo sin dai primi scambi sempre grazie un buon servizio. Nella terza frazione Olginate rincorre sempre l’avversario, arrivando anche a -7; le ragazze non mollano e tentano il colpaccio, senza però riuscirci.

Turno di riposo per l’Under 18, targata Mafra Due Olginate, e per l’Under 13, targata Gierre Olginate. Ancore ferme le altre formazioni giovanili in attesa dell’inizio dei rispettivi campionati: Terza divisione, S3 4×4, S3 3×3, S3 palla rilanciata.

Il programma del prossimo fine settimana:

Serie B2: sabato 17 novembre ore 20.30: Pavidea Ardavolley (Pc) – Elevationshop.com – Crai V36+ Olginate

Serie D: sabato 17 novembre ore 18.00: Net Volley Cinisello (Mi) – Morganti Insurance Brokers Olginate

Coppa Regular Level: sabato 17 novembre ore 21.00: Mafra Due Olginate – Gs Belledense

Under 18: domenica 18 novembre ore 18.00: Emme-vi Volley – Mafra Due Olginate

Under 16: domenica 18 novembre ore 17.30: Volley Correzzana – Securemme Olginate

Under 14: domenica 18 novembre ore 11.00: Asd Sirtorese – Gierre Olginate

Under 13: domenica 18 novembre ore 16.00: Pallavolo Galbiate – Gierre Olginate

Under 12: Pol. Olginate Bianca riposa

Under 12: domenica 18 novembre ore 9.30: Pol. Olginate Blu – Polisportiva Lierna