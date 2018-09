MILANO – Grandi soddisfazioni per i lecchesi nella prima giornata di gare all’Idroscalo di Milano, dove si stanno svolgendo i campionati italiani assoluti di canoa e paracanoa.

L’atleta derviese della Canottieri Lecco, Kwadzo Klokpah, ha conquistato il titolo tricolore di paracanoa nel KL3 senior maschile in entrambe le distanze, imponendosi sui 1000m (04:44,85) davanti Mirko Nicoli (CKC Palazzolo Sull’Oglio) e Daniele Nasole (CC Ferrara).

Nella categoria Master F è Attilio Gilardi (SC Lecco) a trionfare nei 1000 m, al femminile doppietta per Stefania Monica Holler che sotto i colori dell’Oggiono Kayak Team ha primeggiato per le Master C.

I campionati proseguono domenica per la seconda giornata di gare.