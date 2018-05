MONZA – Simone Paredi e Giovanni Giudici (Affari & Sport 1) in 2h,19’15” vincono l’edizione 2018 della “Reale Mutua Monza-Montevecchia eco Trail”, organizzata dal Monza-Marathon Team e inserita nel calendario Fidal Nazionale. Al secondo posto la coppia Umberto Casiraghi e Alessandro Rigamonti (Hangon Spirit Molteno Racing) con il tempo di 2h,24’,11” e al terzo posto Paolo Pizzato e Stefano Ripamonti del team Cometa.

Nella classifica femminile a vincere è stata la coppia Arianna Leonardi e Alessia Colnaghi (Ristorante Villa Reale) in 2h,52’38”; al secondo posto Laura Sangalli e Manuela Frizzo (Le Amiche della Berni) con il tempo di 3h09’03”. Al terzo posto Monica Casiraghi e Antonella Sirtori con il tempo di 3h11’35”.

Quindi, nella categoria mista, la vittoria è andata Tania Calloni e Luca Mattavelli (Corro Ergo Sum Runners) che hanno stoppato le lancette del cronometro sul tempo di 3h01’54” (Corro Ergo Sum Runners). Al secondo posto Anna Maino e Antonio De Simone con il tempo di 3h04’14”. Al terzo posto Lia Maria Pozzi e Lorenzo Arcerito (Mind the Gap. Lia & Lore) con il tempo di 3h07’02”.

Al via 219 coppie che hanno vissuto per 33,5 chilometri grandi emozioni su un terreno prevalentemente off-road.

Il “trofeo della velocità” offerto dagli organizzatori della Mezza di Monza (Follow Your Passion) è il traguardo volante, che è stato assegnato ai podisti più veloci nel primo tratto, lungo circa 5 chilometri, dalla partenza in Villa Reale fino all’uscita del Parco di Monza. I più rapidi sono stati Simone Paredi e Giovanni Giudici per la categoria maschile (16’06”), Alessia Colnaghi e Arianna Leonardi (19’24”) per quella e femminile, mentre per la categoria mista c’è la coppia Giovanna Terraneo e Ivano Carrozzino (19’23”).

Ad aggiudicarsi il durissimo “Gran Premio della Montagna”, che ha messo in evidenza i più veloci nel percorrere il tratto in salita della lunghezza di circa due chilometri che porta a Montevecchia alta, sono stati la coppia Simone Paredi e Giovanni Giudici tra gli uomini in 15’54”, il duo femminile formato da Alessia Colnaghi e Arianna Leonardi in 20’33” e da quella mista formata da Tania Calloni e Luca Mattavelli in 22’16”.

Il trofeo Elio e Matteo è stato assegnato al finisher più giovane per ricordare altrettanti due giovani atleti, Elio Bonavita e a Matteo Trenti prematuramente scomparsi per due incidenti stradali accaduti tre anni fa a Monza. Il trofeo è andato a Samuele Viganò, corridore di 23 anni. Il premio è stato un modo per ricordarli, ma anche per sottolineare ancora una volta quanto sia importante guidare con responsabilità e nel rispetto di tutti.

Oltre ai risultati sportivi, il Monza Marathon Team festeggia anche solidale. Ben due le realtà del territorio destinatarie della raccolta fondi. Undici mila euro sono già stati donati grazie alle iscrizioni e agli sponsor. Destinatari TikiTaka, progetto di inclusione sociale di persone disabili, e al laboratorio didattico della Cooperativa Lambro. Va ricordato, che questa manifestazione agonistica ha già raccolto, in sole sette edizioni, oltre 70mila euro devoluti in beneficenza, perché per il Monza Marathon Team organizza gli eventi “per sport, amicizia, ma anche charity”, come recita il loro slogan.

Per info : www.momot.it e ufficiostampa@mbcomunicazione.it 328 6796839 / 039 361411