OLGINATE – Niente da fare per l’Olginatese che deve rimandare ancora una volta l’appuntamento con la prima vittoria stagionale a causa del pareggio beffa cui l’ha costretta il Legnago. I bianconeri restano sul fondo della classifica ma se non altro ottengono il primo punto in campionato.

L’inizio di gara è tutto di marca bianconera. La partita infatti si accende subito quando al 1′ N’Guessan viene atterrato in area di rigore. Sul dischetto si presenta Capellupo che non sbaglia portando in vantaggio l’Olginatese. Il resto della prima frazione di gioco vede i padroni di casa difendere con ordine sugli attacchi portati dagli ospiti, che di fatto però non concludono mai a rete.

Nella ripresa la prima vera occasione capita a Cristofoli, il quale di testa impegna severamente Cuoco, bravo ad opporsi deviando in angolo. Il Legnago si rende invece pericoloso con Vita che, a tu per tu con Radaelli, spreca malamente facendosi respingere il proprio tiro.

L’Olginatese torna ad attaccare imbastendo un bel contropiede che però Cristofoli non riesce a finalizzare. Sul fronte opposto Radaelli deve superarsi nuovamente su una conclusione a botta sicura di Michelotto. Allo scadere non può però nulla quando, dopo una grave indecisione della propria retroguardia, Vita si infila tra i difensori bianconeri appoggiando in rete la palla che vale il definitivo pareggio.