LECCO – Si è chiuso sull’1-1 il derby interprovinciale del “Cavalier Ferrario” che a Merate ha visto la Brianza Cernusco Merate opposta al Barzago. Seconda sconfitta stagionale per l’Aurora Olgiate che, dopo cinque vittorie consecutive, viene superata in trasferta dal Basiano Masate per 2-0. Rimandato a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco l’altro scontro tra lecchesi in programma: ColicoDerviese – Luciano Manara.

Si ferma la corsa dell’Aurora Olgiate, battuta per 2-0 dal Basiano Masate. I ragazzi di Ravasi, comunque sempre secondi in classifica, cadono sotto i colpi di Bonizzi e Marinoni.

Non approfitta del tutto del passo falso dell’Aurora il Barzago che impatta 1-1 a Merate contro la Brianza. Gli ospiti passano al 77′ con Gizdov ma vengono raggiunti nel recupero da un calcio di rigore trasformato da Lombardi. Con il punto odierno l’undici di Abaterusso sale al terzo posto a quota 15, in coabitazione con la ColicoDerviese, ad una lunghezza di distanza dall’Aurora. La Brianza Cernusco Merate resta sempre a centro classifica, con un solo punto di vantaggio sull’attuale zona play out.

Passando invece alla ColicoDerviese non si è disputata per via dell’impraticabilità del campo, causata dalle copiose piogge di queste ore, la gara che avrebbe visto i lariani guidati da mister Cavalli opposti alla Luciano Manara di Corti. Con una gara in meno disputata la ColicoDerviese resta dunque terza ma con la possibilità potenziale di scavalcare l’Auora Olgiate in seconda posizione e di accorciare sulla capolista Vis Nova Giussano, oggi vittoriosa per 2-0 sulla Vibe Ronchese.