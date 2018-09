LECCO – Inizia con un pareggio il cammino in campionato di CasateseRogoredo e NibionnOggiono. Le due formazioni lecchesi tornano dunque con un punto dalle rispettive trasferte di Vimodrone e Offanengo.

I biancorossi di Vianello giocano una buona partita a Vimodrone contro il Calvairate. I padroni di casa però difendono bene e chiudono sempre prontamente gli attacchi dei brianzoli. In particolare sono Passoni e Fall a rendersi pericolosi, ma entrambi i giocatori casatesi vengono fermati dalla traversa. La gara dunque non si sblocca e al 90′ il punteggio recita 0-0.

Più emozioni invece in terra cremasca dove il NibionnOggiono di Commisso vanno sotto di due reti ma sono bravi a rimontare e a strappare almeno il pareggio. Un attimo prima della mezz’ora i padroni di casa vanno in vantaggio con Forbiti, il quale riceve palla in area e realizza di controbalzo. Lo stesso Forbiti sigla il gol del raddoppio ad inizio ripresa; a questo sale però in cattedra il capitano brianzolo Isella che con una doppietta tra il 73′ e il 92′ toglie le castagne dal fuoco ristabilendo la parità.