LECCO – Si chiude senza vittorie l’ultima giornata d’andata delle squadre lecchesi di Promozione. Il Barzago e la Luciano Manara vengono sconfitte rispettivamente dalla Di Po Vimercatese e dalla Vibe Ronchese, mentre l’Aurora Olgiate, la ColicoDerviese e la Brianza Cernusco Merate ottengono tre pareggi.

La vicecapolista Aurora Olgiate non riesce ad approfittare del pareggio nell’anticipo di sabato della Vis Nova Giussano, prima della classe, e viene stoppata sull’1-1 sul campo del Lissone. I giallorossi chiudono il proprio girone d’andata con un sorprendente secondo posto a -7 dalla vetta.

Occasione sprecata anche per il Barzago e per la Luciano Manara che vengono addirittura sconfitte dalla Di Po Vimercatese (2-0) e dalla Vibe Ronchese (2-1). I gialloblù scalano al terzo posto, dove vengono raggiunti dall’Alta Brianza Tavernerio, mentre i bersaglieri escono dalla zona play off.

Zona play off dove invece rientra la ColicoDerviese dopo il pirotecnico 3-3 interno ottenuto contro la Speranza Agrate.

A metà stagione la griglia play off vede quindi l’Aurora con 26 punti, seguita da Barzago e Alta Brianza, entrambe a quota 25, e dalla ColicoDerviese a 24. La Manara insegue al sesto posto con 23 punti.

Più attardata invece l’ultima delle lecchesi, la Brianza Cernusco Merate che con lo 0-0 esterno contro la Concorezzese si porta a quota 19, restando però invischiata nella zona play out.