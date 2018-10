LECCO – Si bloccano entrambe nella stessa giornata il NibionnOggiono e la CasateseRogoredo, le due compagini lecchesi finora grandi protagoniste del girone B d’Eccellenza. Entrambe vengono stoppate in casa sull’1-1, rispettivamente dalla Tritium e dalla Pontelambrese. I ragazzi di Commisso conservano comunque la vetta mentre quelli di Vianello restano al secondo posto in solitaria. Il Codogno e l’Offanenghese, entrambe vittoriose, però accorciano.

Non basta il gol su calcio di punizione di Iori, giunto alla mezz’ora di gioco, al NibionnOggiono per avere ragione della Tritium. Gli ospiti infatti immediatamente dopo aver subito la rete dello svantaggio rispondono con Volpi per l’1-1. In apertura di gara l’undici di Commisso sfiora già il vantaggio con un rasoterra di Meyergue, mentre dopo il pareggio milanese Acerbis nega la gioia del gol prima a Baldan e poi, per due volte, a Iori. Nella ripresa prosegue il forcing dei padroni di casa, con le due occasioni principali che capitano a Isella e Chiari ma in entrambi i casi le conclusioni vengono deviate in angolo dalla retroguardia avversaria.

Pareggia anche la CasateseRogoredo che, proprio come il NibionnOggiono, si porta prima in vantaggio con Fall alla mezz’ora ma viene poi raggiunta dalla Pontelambrese, in rete con Fumagalli, in avvio di ripresa. Al 63′ i comaschi restano inoltre in dieci uomini per l’espulsione di Galimberti per doppia ammonizione. Vianello inserisce in campo tutte le frecce offensive del proprio arco ma l’estremo ospite è miracoloso in almeno un paio di circostanze su Fall e Gjonaj, oltre che fortunato quando un colpo di testa di Torraca si ferma sulla parte alta della traversa. Da segnalare inoltre un gol annullato a Talon per fuorigioco.