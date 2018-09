LECCO – Finisce 1-1 il derby interprovinciale tra ColicoDerviese e Brianza Cernusco Merate. Unica lecchese a vincere è la Luciano Manara, che riscatta il ko dell’esordio espugnando il campo del Casati Arcore. Ancora un pareggio per il Barzago mentre l’Aurora Olgiate viene sconfitta per 2-0 a Giussano dalla Vis Nova.

Si sono divise la posta in palio ColicoDerviese e Brianza Cernusco Merate, nel primo dei tanti derby interprovinciali che vedranno opposte le squadre lecchesi di Promozione. In riva al Lario sono gli ospiti a portarsi in vantaggio, con Sagno che realizza alla mezz’ora della ripresa. I padroni di casa però non mollano e a due minuti dal 90′ riescono a pareggiare con un gol di Lionelli.

Unica lecchese a vincere è la Luciano Manara. L’undici di Corti, dopo aver perso in casa domenica scorsa contro la Vis Nova, si impone di misura sul terreno di gioco del Casati Arcore. La rete da tre punti la realizza Corbetta che, dopo essere subentrato dalla panchina, infila il portiere ospite con un bel tiro al volo su assist di Cavagna. Altro pareggio per 1-1 invece per il Barzago, che anche in casa del Lissone si vede rimontare la rete del vantaggio. Al gol nella prima frazione di gioco di Conti risponde Sansonetti nella ripresa.

Infine amara sconfitta per l’Aurora Olgiate che cede 2-0 sul campo della Vis Nova Giussano.