LECCO – Le lancette segneranno le ore 10:15 di sabato 12 maggio quando prenderà il via la prima edizione di “Salewa Ironfly”, gara di hike & fly organizzata dal Parapendio Club Scurbatt, ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) fondata nel 1992, con sede a Suello alle pendici del Monte Cornizzolo, con Salewa come title sponsor.

Gli atleti in gara, in spalla un pesante zaino, muoveranno sul lungolago di Lecco i primi passi di un lungo viaggio, con semplici regole da seguire: volare o camminare, fermarsi la notte, ripartire quando è giorno. Così per 458 chilometri, seguendo un percorso indicativo, passando per 4 boe obbligatorie (Monte Cornizzolo, Macugnaga, Bormio e Passo della Presolana), i prati di Suello come ultimo atterraggio.

Il tempo massimo a disposizione per completare il tracciato è di 1 settimana. Il primo che arriva vince. Un allenamento, intenso e costante, del corpo e della mente, necessario, così come indispensabile, prezioso, è il team di supporto, che ogni atleta con cura sceglie, per essere seguito, aiutato e consigliato durante tutta la gara.

Gli ingredienti di una gara di hike & fly, pochi come le semplici regole da seguire e da rispettare, vanno ben combinati per vincere la prima edizione di “Salewa Ironfly”.

In competizione con Gallizia e Maurer, compagni-avversari di una grande avventura, Aaron Durogati, vincitore della Red Bull Dolomitenmann e della World Paragliding Cup 2016, Nicola Donini, vicecampione del Mondo classe 1996, i “portabandiera” del sodalizio Lecchese Fabio Zappa, Dario Frigerio, Filippo Gallizia, Roberto Alberti, Matteo Gerosa e Roberto Marchetti; lo chef stellato Alfio Ghezzi, Bernardo Zeni, Carlo Maria Maggia, Moreno Parmesan; il polacco Michal Gierlach e la polacca Dominika Casieczko, unica donna in gara; gli svizzeri Patrick Von Kanel, Tiziano Di Pietro, Peter Koble; il belga Marc Delongie; gli austriaci Simon Oberrauner, che festeggerà il compleanno nel giorno della partenza, e Thomas Friedrich, che nel corso della competizione (mercoledì 16) spegnerà 17 candeline; il tedesco Markus Anders, il francese Stephane Garin e Jorge Bur Zimmermann, argentino.

IL PROGRAMMA DI “SALEWA IRONFLY”

SABATO 12 MAGGIO, LECCO

ore 9.00, Piazza Cermenati: presentazione atleti al pubblico

ore 10.15: partenza “Salewa Ironfly”

ore 11.00-12.00: acro show

ore 12.00-13.30: decollo atleti dal Monte Cornizzolo

SABATO 19 MAGGIO, SUELLO

ore 16.00: conclusione “Salewa Ironfly”

ore 19.30-21.00, Via San Miro: premiazioni

ore 21.00, Via San Miro: festa aperta a tutti