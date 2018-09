CASSINA VALSASSINA – Il bar Parco Giochi di Cassina ha organizzato ieri, domenica, coadiuvata da alcune società della Valsassina, la prima edizione della “Passo Culmine Run” corsa non competitiva di 6 km circa che partendo da Cassina (833m slm) ha portato i 118 partecipanti sino alla Culmine (1258m slm).

Dario Rigonelli dell’Osa Valmadrera fa sua questa prima edizione col tempo di 33’37” seguito dal Falco Lorenzo Beltrami che giunge al traguardo in 34’22”, completa il podio per il Team Pasturo, Giovanni Dedivittis in 34’46”, seguono a completare la top ten, Luca Lanfranconi (Falchi) 35’24”, Attilio Artusi (Cortenova) 35’40”, Matteo Vaccani (Pol Bellano) 36’08”, Tiziano Bertoldini (Cortenova) 36’18”, Yuri Marelli (S Maurizio) 36’21”, Marco Pennati (Osa Valmadrera) 36’24”, Alessandro Arosio (Pol Besanese) 36’26”.

Al femminile è la giovane fondista del Nordik ski, Aurora Invernizzi a mettere tutte in fila 43’35” il tempo impiegato che le ha permesso di primeggiare sulla coppia del Cs Cortenova, Maria Gianola 44’26” e Nicoletta Invernizzi 47’13”; seguono Rossana Gilardi (Team Pasturo) 47’26” e Silvia Invernizzi (Cs Cortenova) 47’39” a completare la top five.

CLASSIFICA MASCHILE

CLASSIFICA FEMMINILE