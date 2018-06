LECCO – Nuovo ingresso in casa blucelesti dove si festeggia l’acquisto di Guillermo Pérez Moreno, conosciuto semplicemente come Pérez.

Nato a Murcia in Spagna l’11 gennaio 1987 e alto 1,72 metri, Pérez vanta un curriculum di tutto rispetto: inizia nelle giovanili del Valencia e approda al mondo professionistico nelle squadre B del Deportivo La Coruña e dello Sporting Gijón. Da lì il passaggio nella prima serie del campionato greco tra le fila del Veria e del Panthrakikos.

Nel 2015/16 gioca al Lamia e l’anno successivo si trasferisce in Italia con la maglia del Borgosesia in Serie D. Infine, nella scorsa annata vince da co-protagonista il campionato a Gozzano con 31 presenze e 4 gol.

Il giocatore spagnolo è un esterno offensivo mancino che ama giocare sia a sinistra per crossare sul fondo, sia a destra per rientrare sul suo piede forte e tentare la conclusione. All’evenienza può ricoprire anche la posizione da mezzala sinistra, aiutando così il reparto di centrocampo grazie alla sua qualità palla al piede.

Ecco le sue prime parole dopo l’ingresso in squadra: “Sono molto felice di giocare per il Lecco e prometto di dare il massimo per questa maglia. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura”.