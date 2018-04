MILANO – Inizia come peggio non potrebbe per i tifosi lecchesi la serie di Play Off tra la Gimar Lecco e l’Urania Milano. La squadra di coach Meneguzzo è stata letteralmente spazzata via dai padroni di casa, ai limiti della perfezione.

La Gimar parte con un canestro di Ivan Morgillo, ma la risposta di Milano è griffata da Andrea Negri, autore dei primi sette punti dei padroni di casa. L’ultimo vantaggio bluceleste arriva su una tripla di Brandon Solazzi (16-17) a metà primo quarto e, da quel momento in poi, sarà un completo assolo dei biancorossi meneghini, che iniziano infilando nove punti consecutivi in quattro minuti e toccano il più dieci con un canestro di Ferrarese (33-22), che diventerà 51-36 alla fine del primo tempo.

Nella ripresa la partita fondamentalmente non c’è mai stata. Paleari domina, assistito da un fantastico Santolamazza – undici passaggi smarcanti per lui – e da un Laudoni da venti punti e dieci rimbalzi in soli ventitre minuti di gioco. La Gimar sprofonda fino a un gelido meno trentacinque (88-53) e chiude con un pesantissimo 92-61.

Inutili i diciannove punti di Jacopo Balanzoni. Unica notizia positiva, il rientro in campo di Alessandro Maccaferri dopo loperazione al ginocchio.

Mercoledì 2 maggio al Bione – con inizio alle ore 21.00 – ci vorrà tutt’altra intensità per contrastare una squadra costruita per vincere il campionato.

“Non abbiamo mai segnato da fuori e fatto quello che avevamo programmato di fare in difesa. Loro hanno tirato bene, sfruttando la loro possenza fisica” ha dichiarato coach Massimo Meneguzzo a fine gara.

URANIA MILANO – GIMAR LECCO 92-61

PARZIALI: 26-19, 51-36, 71-47, 92-61

MILANO: Paleari 20, Santolamazza 6, Ferrarese 12, Eliantonio 11, Sergio 6, Laudoni 20, Negri 11, Sedazzari, Scroccaro 4, Orenze, Rashed, Albique. All. Villa.

LECCO: Quartieri 2, Fabi 6, Costa, Maccaferri 4, Albenga, Vitelli, Riva 4, Balanzoni 19, Morgillo 9, Cacace 13, Solazzi 4, Calò. All. Meneguzzo.