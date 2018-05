PREVALLE – Nel difficile primo turno di Play Off di Serie C Silver contro il New Basket Prevalle la Enginux Calolzio ha giocato una partita con diversi alti e bassi, chiudendo con una onorevole sconfitta.

Pronti, via e Calolzio perde subito Marco Meroni per tre falli commessi in altrettanti minuti. I fischi, piuttosto punitivi, hanno consentito al talento slavo Raskovic di fare il bello e il cattivo tempo nell’area lecchese, guidando la sua squadra a chiudere il primo tempo in ampio vantaggio (36-24).

Nella ripresa Calolzio soffre, non trovando mai buoni tiri e rischiando il tracollo. Dopo aver sfiorato il “ventello” di svantaggio, la squadra di coach Redaelli si è rimessa in riga, rimontando passo passo e chiudendo con una sconfitta inferiore alla decina di punti.

I calolziesi non hanno mai dato l’impressione di poter prendere in mano la partita, ma potrebbero sfruttare il fattore campo e riuscire a portare la serie a gara 3, vincendo mercoledì 9 maggio al PalaButta.

“Siamo ben consci che vincere sul loro campo sarà veramente difficile, ma sono convinto che in casa possiamo dire la nostra e portare la serie a gara 3” ha commentato coach Marco Redaelli a fine match.

NEW BASKET PREVALLE – ENGINUX CALOLZIOCORTE 65-57

PARZIALI: 19-13, 36-24, 54-38, 65-57

CALOLZIOCORTE: Paonessa, Butti 11, L.Meroni 14, Gnecchi 2, Ciancio, Cazzaniga, Fontana 2, Rusconi 7, Floreano 17, Porro 4, M.Meroni. All. Redaelli