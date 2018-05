APPIANO – La strada della Medinmove Vercurago verso la promozione in Csilver si interrompe ad Appiano Gentile. Il campo della USD Indipendente si dimostra fortino invalicabile – ancora imbattuti in stagione in casa – per i pur coraggiosi coguari.

La Medinmove si presenta senza l’eroe di gara due, quell’Andrea Mazzieri che si è purtroppo scavigliato durante la seconda partita, non riuscendo a scendere in campo nella terza. I ragazzi di Appiano, spinti da un pubblico caldo, partono aggressivi e convinti, chiudendo il primo tempo sopra di sette lunghezze (29-22).

Nel terzo quarto la formazione comasca mette a segno il break decisivo. Vercurago paga i tantissimi errori dalla lunetta, la serata storta di bomber Matteo Ferrario (due soli punti) e sprofonda fino a quasi venti punti di scarto (50-31). Nell’ultima frazione coach Cocco tenta la carta della zona, ma ormai i “buoi sono scappati” e Appiano può volare fino al 63-48 finale.

“Vincere su questo campo è davvero dura. Spiace chiudere la stagione così, ma i ragazzi hanno dato il massimo” ha dichiarato coach Ernesco Cocco a fine gara.

MEDINMOVE VERCURAGO – USD INDIPENDENTE APPIANO 63-49

PARZIALI: 20-14, 29-22, 50-31, 63-48.

VERCURAGO: Mazzieri Andrea 21, Mazzieri Ale, Rebughini 2, Ferrario 2, Bianchini 8, Cesana 8, Redaelli 6, Garota 4, Castoldi 12, Piazzoni ne. All. Cocco