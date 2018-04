CIVATESE – Con una super prova di Andrea Corti – 21 punti e 11 rimbalzi – l’Edilcasa Civatese vince gara uno di Play Off contro la Leoniana Milano.

L’inizio di primo quarto è tutto a favore dell’Edilcasa, che però non riesce a staccare gli ospiti. La Leoniana risale piano piano e chiude addirittura il primo quarto avanti di un punto. (18-19). Nella seconda frazione i grigiorossi danno il primo strappo grazie alla fiammata di Luca Negri – otto punti in un amen – andando al riposo con quasi la doppia cifra di vantaggio (40-31).

Nella ripresa la Leoniana torna in campo tutt’altro che remissiva. Punto su punto la squadra milanese risale la china, tornando ampiamente in partita.

A poco più di due minuti dalla sirena finale le squadre sono in perfetta parità (65-65), ma nel momento decisivo i lecchesi non tremano dalla lunetta e chiudono con una vittoria per 79-71.

“ È stata dura. Senza Fabio Panzeri è difficile accoppiarci difensivamente con loro. Abbiamo vinto di squadra e di carattere. Mercoledì da loro sarà una battaglia difficilissima” ha dichiarato Marco Brusadelli a fine match.

Gara due mercoledì 25 aprile in casa del Leoniana. Eventuale gara tre a Civate, domenica 29.

EDILCASA CIVATESE – LEONIANA MILANO 79-71

PARZIALI: 18-19; 40-31; 53-54, 79-71

CIVATESE: Corti 21, Castagna 20, Negri L. 15, Galli 11, Valsecchi 10, Capovilla 2, Consonni 0, Castelnuovo 0, Bosso 0, Castelletti, Negri A., Panzeri. All. Brusadelli