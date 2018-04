OMBRIANO – Dopo due eliminazioni consecutive al primo turno, la Medinmove Vercurago riscrive la storia e, per la prima volta, passa un turno di Play Off in Serie D.

Nella partita di venerdì scorso il Basket Ombriano 2004 si era dimostrata formazione temibile, che affidava vita o morte alle percentuali del tiro da fuori. Sul campo di casa poi la squadra cremasca è sempre pericolosa, infatti già dal primo quarto parte in maniera decisa, scappando sul 15-10. La Medinmove, formazione esperta, non si fa impressionare e inizia a lavorare, impattando alla fine del primo tempo (25-25).

Nel secondo tempo i ragazzi di coach Cocco girano le solite due viti difensive e prendono il comando della partita, dilagando con un ultimo quarto da 10-19 e vincendo con un nettissimo 50-66.

“Finalmente abbiamo passato il primo turno – ha dichiarato un raggiante coach Ernesto Cocco – adesso aspettiamo di vedere cosa succederà tra Appiano e Legnano, per capire chi sarà la nostra avversaria”.

OMBRIANO BASKET 2004 – MEDINMOVE VERCURAGO 50-66

PARZIALI: 15-10, 25-25, 40-45, 50-66

VERCURAGO: Mazzieri An. 8, Mazzieri Al. 3, Ferrario 17, Bianchini 2, Cesana 20, Castoldi 11, Redaelli 3, Garota 2, Piazzoni, Bosso. All. Cocco