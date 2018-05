OLGINATE – La Gordon Olginate non riesce a vincere gara tre e, dopo un ultimo quarto da un solo canestro dal campo, perde e torna in Serie CGolg. Festeggia invece la Green Basket Palermo, che trova la sua unica vittoria lontano dalla Sicilia proprio nella serata più importante.

La Gordon ritrova Marco Tagliabue in panchina – non entrerà in campo – dopo le assenze delle prime due gare. Gli olginatesi iniziano col doppio playmaker Todeschini-Cardellini, assieme a Siberna, Dessì e a un caldissimo Andrea Bassani, autore di nove dei primi undici punti della Gordon (11-9). Palermo non ha la minima intenzione di cedere il passo senza lottare e al termine di un intenso primo quarto il punteggio è di perfetta parità (17-17).

La Green Basket passa in testa con un jumper di Biondo ma Olginate risponde con cinque punti consecutivi, comprese due belle penetrazioni di un aggressivo Lorenzo Rota (22-19). Tre liberi di Giacomo Siberna danno alla Gordon il primo vantaggio in doppia cifra a metà secondo quarto (31-21); Palermo prova a spezzare il ritmo dei lecchesi con una zona pari e si rimette in partita con sei punti consecutivi, costringendo coach Galli al time out. La rimonta della Green Basket non si arresta e i siciliani arrivano addirittura a mettere il naso avanti a fine primo tempo con due liberi del bomber Michele Venturelli (34-35), con le squadre che vanno negli spogliatoi con un complessivo 3/23 da oltre l’arco.

La ripresa inizia senza i pivot titolari – Bassani e Cecchetti – gravati di tre falli. La Gordon mette subito due gran punti esclamativi con una tonante schiacciata di Giacomo Siberna a difesa schierata, libero supplementare a segno, e un’altra affondata di Fadilou Seck. La partita inizia a innervosirsi e ne fanno le spese Cecchetti – quarto fallo – coach Verderosa, punito con tecnico e Paolo Colnago, che prima “sfonda” e poi si prende il tecnico per le proteste. L’alzarsi del volume dei contatti premia i “volponi” siciliani, che toccano il massimo vantaggio a tre minuti dalla fine del terzo quarto (42-51), ma la Gordon non lascia scappare gli avversari e con un rapido parziale di 8-1 si riporta a un solo possesso di distanza.

L’ultimo quarto inizia con la Green Basket avanti di una lunghezza (42-43), ma la Gordon non segna veramente mai. Coach Galli è costretto a fermare a partita dopo quattro minuti, con la sua squadra ancora a zero e Palermo in fuga (52-60). Il quinto fallo di Cecchetti – blocco irregolare – potrebbe dare nuova linfa ai padroni di casa, ma il jumper di Montanari consegna a Palermo la doppia cifra di vantaggio per la prima volta nel match (52-62). È proprio il piccolo playmaker siciliano a segnare i canestri decisivi, con la tripla di Lombardo che di fatto chiude i giochi (56-69).

Finisce con Todeschini espulso per proteste, dopo uno sfondamento subito, e Palermo che dilaga coi liberi, vincendo col punteggio di 58-78.

“Chiedo scusa a tutti, ho davvero provato con tutto me stesso a vincere questa serie, ma non sono stato in grado di far rendere la squadra al meglio. Ringrazio tutti i miei giocatori e spero che i dirigenti chiedano il ripescaggio, questa è una società seria che merita di restare in Serie B” ha dichiarato un affranto coach Alessandro Galli a fine partita, prendendosi la responsabilità di una sconfitta che non può certamente essere solo colpa sua.

GORDON OLGINATE – GREEN BASKET PALERMO 58-78

PARZIALI: 17-17, 34-35, 52-53, 58-78

OLGINATE: Siberna 10, Todeschini 4, Tagliabue n.e, Rota 14, Colnago 2, Bassani 15, Marinò 7, Butta n.e, Seck 6, Dessì, Cardellini, Moretti n.e. All. Galli.

PALERMO: Gullo 9, Nicosia n.e, Chakir n.e, Biondo 2, Strotz 8, Lombardo Giuseppe 9, Cecchetti 8, Genovese n.e, Montanari 17, Lombardo Andrea 8, Venturelli 17. All. Verderosa