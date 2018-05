LEGNANO – Con un secondo tempo disastroso, l’Autovittani Pescate prende una sonora legnata dai giovanissimi giocatori del Junior Knight Legnano in gara 1 dei Play Out, l’ultima occasione per le due squadre per poter difendere la categoria e non retrocedere.

L’Autovittani si presenta alla sfida in nove giocatori, ma con Giacomo Ghislanzoni, espulso nell’ultima sfida contro Tavernerio. L’inizio di gara è tutto di marca legnanese, coi giovani e aggressivi padroni di casa che chiudono il primo quarto con una doppia cifra di vantaggio (23-13). Nella seconda frazione Pescate prova a ricucire grazie ai canestri di Riccardo Rotta e Alan Zucchi, andando al riposo con sei punti da recuperare (38-32).

Nella ripresa i lecchesi mandano in campo le loro controfigure e Legnano ha gioco facile a dominare il secondo tempo, buttando nel canestro di Pescate quasi sessanta punti in un tempo.

Martedì 8 maggio 2018 al PalaButta di Calolziocorte si giocherà gara 2. In caso di vittoria si tornerebbe a Legnano per l’eventuale Gara 3. In caso di sconfitta, l’Autovittani retrocederebbe nel campionato di Promozione.

“Loro sono la classica squadra giovanile, zero lunghi e tanto ritmo. Noi siamo riusciti a prender loro le misure e neanche ad adattarci a un arbitraggio piuttosto permissivo” ha dichiarato coach Gabriele Decio a fine gara.

JUNIOR KNIGHTS LEGNANO – AUTOVITTANI PESCATE 94-54

PARZIALI: 23-13, 38-32, 72-39, 94-54

LEGNANO: Giunta 18, De Benedictis 5, Mazzucco 10, Bianchi 15, Marazzini 11, Frattini 6, Idrissi 2, Bongiorno 10, Fejzo 2, Ghiraldini 4, Toia 2, Crespi 9. All. Piccolo

PESCATE: Puglisi 2, Santi 7, Mencarelli 5, Longhi 2, Rotta 14, Galli 2, Nasatti 6, Zucchi 14, Ghislanzoni 2. All. Decio.