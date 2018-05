CALOLZIOCORTE – Dopo la pesante scoppola rimediata in gara 1 – quaranta punti di scarto e quasi cento subiti – l’Autovittani Pescate risorge come l’araba fenice e vince al fotofinish gara due contro i Junior Knights Legnano.

Pescate è con le spalle al muro am, rispetto a gara 1, ritrova Pirovano e può allungare le rotazioni sugli esterni. L’inizio dei padroni di casa è propositivo – 20-13 il primo quarto – anche grazie a un arbitraggio meno permissivo di quello della prima partita. Legnano si trova costretta a tirar fuori la zona già nel secondo quarto per cambiare l’inerzia del match e per qualche minuto funziona, prima che l’Autovittani ritrovi ritmo e chiuda il primo tempo con sicurezza.

La ripresa inizia coi pescatesi avanti (38-29) e gli ospiti a rincorrere. Con un ottimo gioco di squadra e una gran precisione da oltre l’arco l’Autovittani resta in controllo del match fino agli ultimi minuti. I Junior Knights provano l’arrembaggio nel finale ma non riescono a recuperare tutto il divario e Pescate può tirare un sospiro di sollievo: il 77-74 finale vale il diritto di giocarsi gara tre, venerdì prossimo, sul campo dei brianzoli.

“I miei ragazzi hanno reagito dopo gara 1 e abbiamo capito meglio come giocare contro questo tipo di squadre. Ora in gara tre ci giochiamo tutta la stagione” ha dichiarato coach Gabriele Decio a fine match.

L’appuntamento per l’ultima e decisiva partita è per venerdì 11 maggio, con inizio alle ore 21.00.

AUTOVITTANI PESCATE – JUNIOR KNIGHTS LEGNANO 77-74

PARZIALI: 0-13, 38-29, 58-49, 77-74

PESCATE: Pirovano 10, Puglisi 18, Santi, Mencarelli 13, Longhi, Rotta 15, Galli, Nasatti 3, Zucchi 14, Ghislanzoni 4. All. Decio.

LEGNANO: Giunta 5, De Benedectis, Mazzucco 22, Bianchi 4, Marazzini 20, Frattini 4, Idrissi 4, Bongiovanni, Chiodini, Ghiraldini, Toia 5, Crespi 10. All. Piccolo