LEGNANO – Si chiude come peggio non potrebbe la tribolata stagione dell’Autovittani Pescate. La formazione lariana subisce una durissima lezione dagli Junior Knights Legnano e retrocede nel campionato di Promozione.

Difficile commentare una partita dove l’Autovittani non è semplicemente scesa in campo. I giovanissimi atleti della Junior Knights hanno fin da subito impostato un ritmo insostenibile per la squadra lecchese, alla terza partita in se giorni e con una formazione veramente ridotta all’osso. I padroni di casa veleggiano su un incredibile 30-6 alla fine del primo quarto. Chi si aspetta una reazione da parte dei lecchesi rimane deluso: Pescate semplicemente non c’è e va al riposo con quaranta punti da recuperare (52-12).

La ripresa è un lunghissimo garbage time che porterà fino al 94-41 finale.

A testimoniare ulteriormente la serata storia, l’incredibile 1/14 dalla lunetta.

“Ringrazio i miei ragazzi per questa stagione tribolata – ha dichiarato coach Gabriele Decio a fine match – hanno dato tutto quello che avevano. Faccio i complimenti ai nostri avversari, che hanno sicuramente meritato la salvezza.

JUNIOR KNIGHTS LEGNANO – AUTOVITTANI PESCATE 94-41

PARZIALI: 30-6, 52-12, 82-20, 94-41

PESCATE: Pirovamo 11, Puglisi 9, Santi 2, Mencarelli 6, Longhi 0, Rotta 4, Galli 2, Nasatti 5, Zucchi 0, Ghislanzoni 2. All. Decio