LECCO – Una medaglia di bronzo che vale quasi quanto un oro. Viola Valsecchi, 28 anni, pole dancer e osteopata lecchese, si è classificata terza ai Campionati Mondiali di Pole Dance che si sono disputati sabato 17 e domenica 18 novembre a Fort Lauderdale, Miami (USA).

L’atleta lecchese, titolare della palestra The Pole Terrace, aveva staccato il pass per i Pole Sport World Championships lo scorso maggio con il bel terzo posto ai Campionati Italiani della POSA. Un risultato atteso e inaspettato, giunto dopo mesi di stop forzato a causa di un infortunio che ha richiesto lunghe cure.

Dopo mesi di allenamenti e prove, senza dimenticare le lezioni ai suoi allievi in palestra e il diploma in Osteopatia da poco conseguito, Viola settimana scorsa è volata in Florida accompagnata dai familiari e dagli amici più stretti.

Sabato pomeriggio la 28enne lecchese si è esibita nella categoria Senior Woman, qualificandosi per la finalissima di domenica. La sua coreografia, sulle note di Paolo Nutini, ha bissato il successo di maggio agli Italiani portando Viola sul terzo gradino del podio mondiale di Pole Dance. Italiano anche il primo posto, vinto da Bianca Breschi.

Tanti i complimenti rivolti alla lecchese che su Facebook ha condiviso la foto del podio: “Ancora non ci credo! Questo terzo posto inizia a piacermi. Grazie a quelli che han creduto in me veramente. Grazie alla mia famiglia, grazie a tutta la mia bellissima The Pole terrace e tutti i nostri splendidi allievi che sono rimasti incollati allo schermo fino a tardi!”.