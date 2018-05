LECCO – Un terzo posto ai Campionati Italiani di Pole Dance e un biglietto per la Florida, dove a novembre si terranno i Mondiali. E’ stato un weekend di grandi emozioni per la lecchese Viola Valsecchi, 27 anni, osteopata e pole dancer.

Sabato e domenica Viola ha partecipato ai Campionati Italiani PoleSport della POSA a Sassuolo, conquistando un’inattesa e speciale medaglia di bronzo. La 27enne infatti non gareggiava da tre anni: colpa di una fastidiosa ernia al disco espulsa che nel 2016 l’ha costretta a fermare i suoi amati allenamenti al palo.

“Avevo partecipato ai Campionai Italiani nel 2015, dove ero arrivata quinta – ha raccontato ancora emozionata Viola – poi l’infortunio mi ha obbligato a fermarmi. Sono stati mesi durissimi per me, oltre al dolore non potevo allenarmi come volevo e per certi periodi sono stata costretta praticamente a letto. Ho trattato l’ernia con metodi conservativi, fisioterapia, osteopatia e ozonoterapia, pian piano mi sono ripresa e ho deciso di tornare a gareggiare. I Campionati di Sassuolo sono stati un banco di prova: non avevo idea di che livello avrei trovato in gara ma non avevo neanche grosse pretese. Poi quando sono arrivati i risultati non potevo crederci: davvero una grandissima emozione”.

Viola era tra le 25 atlete che sabato hanno gareggiato a livello Competitive. Poco più di 4 minuti di coreografia sulle note di Paolo Nutini che hanno letteralmente incantato pubblico e giuria, facendole conquistare la finale di domenica con altre 9 ragazze e il terzo posto. Davanti a lei Jennifer Donega e Bianca Breschi (seconda classificata ai Mondiali 2017).

A novembre Viola volerà negli Stati Uniti, in Florida, dove si terranno i Campionati Mondiali: “Emozionata? Tantissimo – ha commentato – è una bella vetrina per me come atleta ma anche come insegnante”. La lecchese nel settembre 2016 ha infatti aperto la palestra The Pole Terrace, dove tiene corsi di Pole Dance e di preparazione a questa disciplina (Calisthenics, Flexy for Pole e Strong for Pole).

Sabato e domenica sugli spalti a fare il tifo per lei c’erano anche diverse sue allieve, oltre che i suoi genitori e gli amici: “Sono venuti a sostenermi e si sono fatti sentire, a tutti loro grazie davvero di cuore. Grazie anche a Enrico Grasso, osteopata e atleta che lavora con me a The Pole Terrace, per avermi trattata durante il periodo dell’infortunio e aiutata con la ginnastica posturale, e al mio amico Candido che mi ha pazientemente seguita per preparare la parte di danza della mia esibizione”.

E adesso? “Adesso continuo ad allenarmi e ad insegnare, in vista dei Mondiali. La fatica di questi ultimi anni è stata ben ricompensata, in Florida dovrò gareggiare contro una settantina di altre atlete provenienti da tutto il mondo, io ce la metterò tutta!” ha concluso Viola.