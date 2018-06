BARZANO’ – È arrivato per gli allievi del Sankukai Belotti della Polisportiva Barzanò il giorno più atteso dall’inizio della stagione sportiva e per alcuni anche un po’ temuto: l’esame per il passaggio di livello. Dopo un anno di allenamento nella propria palestra i ragazzi hanno dovuto e potuto dimostrare dove la dedizione e l’impegno li ha condotti.

L’esame si è svolto al Palazzetto Sportivo di Barzanò, il Paolo VI, di fronte a una commissione composta dal Maestro Fausto Belotti, dagli istruttori Ezio Polti e Roberto Barbiero e dagli allenatori Laura Ghezzi, Chiara Amato ed Elia Aureli. Presenti anche le cinture nere Tommaso Miolo e Cosimo Pisano che durante l’anno hanno contribuito alla preparazione dei ragazzi. È da ricordare inoltre tra i tecnici anche Marco Cattaneo, istruttore e specializzato nel kumite. Ovviamente presenti sugli spalti anche i genitori, che hanno potuto assistere all’evento.

La serata è iniziata con un breve ripasso tutti insieme e poi è arrivato il momento dell’esame: innanzitutto schieramento sulla riga, quindi saluto marziale e poi per piccoli gruppi di uguale cintura i ragazzi sono stati chiamati di fronte alla commissione. L’esame richiedeva l’esecuzione delle tecniche fondamentali del kihon, di uno o più kata e di esercizi a coppie.

Alla fine di tutto i ragazzi sono stati chiamati a uno a uno dai fieri e soddisfatti istruttori per essere premiati con il diploma e la nuova cintura, tra gli applausi e la commozione ed emozione di amici e parenti.

Di seguito l’elenco delle nuove cinture del Sankukai Belotti della Polisportiva Barzanò:

Bianca/gialla: Magni Samuele, Mapelli Lara, Miolo Benedetta, Montagnese Laila, Montagnese Melita, Perego Omar, Spatola Denise, Sing Arnav

Gialla: Banfi Edoardo, Banfi Elisabetta, Maggioni Matteo, Maggioni Nicolò, Maggioni Simone, , Manferdini Manuele, Masud Ramin, Mazzei Riccardo, Redaelli Alessandro, Tumiatti Romeo, Tumiatti Rocco

Gialla/arancio: Mazzei Roberto

Arancio: Brivio Giovanni, Ghezzi Pietro, Manferdini Miriam, Mapelli Aurora, Vassena Edoardo, Viscardi Mattia

Arancio/Verde: Consonni Davide

Verde: Crippa Federico, Ravasi Mia

Verde/Blu: Fedeli Lorenzo, Veronesi Martina, Pozzi Riccardo

Marrone: Pozzi Gianluca