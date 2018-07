OLGINATE – E’ tutto pronto per il primo Magic Volley Camp organizzato per la prima volta dalla Polisportiva Olginate con il patrocinio del comune di Olginate, il sostegno del Cab Polidiagnostico di Barzanò, Merate e Erba e di Decathlon di Osnago.

Il Magic Volley Camp è rivolto a ragazze dai 7 ai 14 anni e si svolgerà dal 9 al 13 e dal 16 al 20 luglio dalle 8.00 alle 17.30 presso il palazzetto comunale di via Campagnola a Olginate

“Abbiamo pensato di proporre questa nuova esperienza ai nostri tesserati – spiega Eugenio Corti, dirigente della Polisportiva Olginate e coordinatore del Magic Volley Camp – Le richieste di adesione sono andate oltre le attese, tanto che abbiamo esaurito in breve tempo i posti a disposizione. Abbiamo previsto una serie di attività diverse: corsi di specializzazione di pallavolo, beach volley, green volley, piscina, gite, lezioni di psicologia dello sport con la nostra psicologa dello sport Maria Chiara Crippa, oltre a pranzi, merende, momenti di relax e giochi. Le partecipanti saranno divisi in gruppi in base all’età e al livello tecnico e saranno seguiti dai nostri tecnici, coordinati da Igor Sersale. Un ringraziamento particolare al Comune di Olginate, al Cab Polidiagnostico di Barzanò, Merate ed Erba, a Decathlon di Osnago, che con il loro prezioso sostegno ci permettono di realizzare le attività previste”.

Il commento di Roberto Moioli, direttore commerciale del Cab Polidiagnostico di Barzanò, Merate ed Erba: “Logica conseguenza di un rapporto di collaborazione ormai consolidato da anni tra la Polisportiva Olginate e Cab Polidiagnostico è il successo preannunciato del prossimo Magic Volley Camp, dove l’esperienza educativa e quella sportiva, già collaudata sui campi di pallavolo, si estende in un giocoso percorso esperienziale che si forma attraverso le attività proposte dagli organizzatori. Cab Polidiagnostico voleva esserci anche per sondare e conoscere questa nuova proposta sul territorio assolutamente in linea con la filosofia del nostro centro medico, sempre focalizzato ai problemi di prevenzione, alla loro risoluzione, ma soprattutto alla salute dei giovani nel pieno del loro sviluppo psicofisico”.