LECCO – Mercoledì 25 aprile, presso il campo sportivo di via Celestino Ferrario a Germanedo, va in scena la 12^ edizione del memorial “Cattaneo Luigi e Paola”, torneo di calcio a 7 giocatori quest’anno riservato alla categoria Pulcini 2008 a cui partecipano, oltre alla Pol. Rovinata, organizzatrice della manifestazione, le squadre giovanili di prestigiose società professionistiche.

Infatti sul campo sintetico di Germanedo, a partire dalle ore 9.30, si affronteranno in entusiasmanti partite le squadre di Juventus, Inter, Chievo Verona, Sampdoria, Genoa e Venezia. Nel pomeriggio, dalle 14.30, oltre alle partite del girone per stabilire la classifica dal 5° al 7° posto, si giocano le semifinali e a seguire alle 18.10 la finale 3°/4° posto e per concludere alle 19.05 la finalissima per il 1°/2° posto.

Il memorial Cattaneo in questi anni è diventato un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio giovanile e vuole ammirare alcune tra le migliori squadre di prestigiosi settori giovanili nazionali: “Anche quest’anno si spera che lo sforzo organizzativo della Pol. Rovinata sia ripagato dalla presenza di un numeroso pubblico che possa vivere una bella giornata di sport in un clima di festa, divertimento e sano agonismo”.

Le precedenti edizioni del torneo sono state vinte da Atalanta (2007, 2010, 2016, 2017), Milan (2008, 2009, 2013 e 2015), Inter (2011 e 2012) e Hellas Verona (2014). L’ingresso alla manifestazione è libero.