OLGIATE MOLGORA – Myles Corey Porcelli (Feralpi Monteclarense) e Mirko Bozzola (Pedale Ossolano) si sono imposti oggi ad Olgiate Molgora nell’11^ edizione del “Criterium Riva Logistica”, ultima delle quattro prove del Criterium della Provincia di Lecco 2018, promossa dalla Polisportiva Aurora Brian Val e riservato ai ciclisti della categoria Esordienti.

La prima gara di giornata, disputata da 92 atleti sulla distanza complessiva di 24,400 chilometri ha sorriso al corridore italo-americano della Feralpi Monteclarense, giunto al traguardo con qualche secondo su Matteo Fiorin (Cicli Fiorin) che ha regolato il gruppo. Al terzo posto, il porta colori della Ciclistica Biringhello Juan David Sierra. Porcelli, alla terza vittoria stagionale, ha costruito il suo trionfo negli ultimi chilometri di gara: ha inseguito, raggiunto e poi superato Daniel Vitale (Sco Cavenago) che era fuggito al controllo del gruppo all’inizio della tornata finale. Il promettente giovane corridore, emozionato, ha dedicato l’affermazione odierna al fratello Timothy, tragicamente scomparso in un incidente in allenamento e che, proprio sul traguardo di Olgiate Molgora, aveva vinto il Giro della Brianza nella stagione 2014.

La seconda gara in programma ha portato sulle strade di Olgiate Molgora 101 corridori nati nel 2004 e ha avuto per protagonista il piemontese Mirko Bozzola, autore di una gara d’attacco. L’alfiere del Pedale Ossolano è stato capace di guidare la corsa, prima assieme a Casalini (Sco Cavenago) e Stucchi (Gc Almenno) per poi, nella seconda fase di corsa, rimanere solo al comando lasciando gli avversari a dargli la caccia. Al termine dei 36 chilometri di gara Bozzola ha tagliato il traguardo da vincitore con 51” secondi su Belletta (Busto Garolfo), bravo a portarsi al suo inseguimento assieme a Casalini (Sco Cavenago). Il gruppo, regolato da Borello (Gs Cicli Fiorin), ha concluso con un ritardo di 1’52” dal vincitore.

La manifestazione ciclistica giovanile di oggi ha fatto calare il sipario sul decimo “Criterium della Provincia di Lecco” che, dopo quattro prove, ha visto primeggiare nella speciale classifica a punteggio Matteo Fiorin (Cicli Fiorin) tra i “primo anno” e Gabriele Casalini (Sco Cavenago) tra i ragazzi del “secondo anno”.

La gara organizzata dalla Polisportiva Aurora Brian Val era anche valida come prova unica per l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale lecchese: Pietro Valsecchi (Uc Costamasnaga) è il miglior atleta lecchese nato nel 2005, mentre il compagno di colori Gabriele Raveglia si è imposto tra i nati nel 2004.

Soddisfazione da parte di Alessandro Bonacina, presidente della Federazione Italiana Ciclistica Comitato Provinciale di Lecco: “E’ stata una giornata più che positiva, così come lo sono stati i tre appuntamenti precedenti del Criterium. Possiamo ritenerci soddisfatti per come si è svolta la manifestazione e per i risultati. Sono molto contento che si sia riusciti a riproporre la Cronometro per la categoria Esordienti, una rarità per questa categoria. Per questo devo ringraziare i comuni di Malgrate e Valmadrera che ci hanno permesso di chiudere le strade durante la gara. Infine, ma non da ultimo, un grazie a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuti”.

CLASSIFICA ESORDIENTI 1

CLASSIFICA ESORDIENTI 2