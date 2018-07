PREMANA – Cielo blu e montagne cornice del 26esimo Giir di Mont, spettacolare skyrace targata As Premana che dal centro paese si snoda su e giù per i 12 alpeggi premanesi per un totale di 2.400 metri di dislivello positivo.

Due gare, la corta (20 km) e la lunga (32 km), oltre 600 atleti al via (250 per il Mini Giir di Mont e 400 per il percorso completo), tanto entusiasmo e un’organizzazione impeccabile che rendono la skyrace una tra le più belle del territorio.

Dopo il ritrovo e il riscaldamento è partita puntuale (e al fresco) alle 7.50 la gara corta del Giir di Mont, che si è conclusa con un bel record di Kiyaka Dennis Bosire, atleata keniano della Valetudo, che ha tagliato il traguardo del ‘Mini’ in 1h39’53”, abbassando di 3’44” il record precedente.

Dietro di lui Gabriele Bacchion (Tornado) e Giovanni Rossi (La Sportiva), che hanno chiuso il podio maschile della gara corta anch’essi con un nuovo tempo. Bella soddisfazione per Bosire che poco dopo l’arrivo ha commentato: “Gara spettacolare, davvero, e molto dura, complimenti all’organizzazione!“.

Il podio rosa del Mini Giir di Mont si è aperto invece con Sara Rapezzi (Osa Valmadrera), protagonista di una spettacolare discesa. Se infatti in salita la gara è stata condotta dalla favoritissima Arianna Oregioni, in discesa le cose sono cambiate con un sorpasso di Rapezzi che è volata in picchiata verso il traguardo, conquistando il primo gradino del podio dopo 2h09’59” di gara. Secondo posto per Arianna Oregioni (La Sportiva) e terzo per Lorenza Combi (GS Santi Nuova Olonio).

Il vincitore del 26esimo Giir di Mont, partito alle 8.20, è stato il basco Egea Aritz (Runcard), primo a tagliare il traguardo dopo 3h22’05”. Emozionatissimo ha commentato a fine gara: “Vorrei ringraziare Premana e gli organizzatori per questa gara meravigliosa, che ho sempre seguito fin da piccolo. E’ 8 anni che partecipo, vincere è stato straordinario. Ma la cosa più bella è il supporto del pubblico durante tutta la gara, dalla partenza fino all’ultimo alpeggio. Grazie mille Premana per questa festa!”.

Dietro di lui Christian Minoggio (Runcard) ha guadagnato il secondo gradino del podio dopo 3h24’45” seguito da Daniel Antonioli (Ras Courmayeur) 3h30’06”. Questo il podio maschile.

Il primo premanese a tagliare il traguardo in undicesima posizione è stato Mattia Gianola: “Quest’anno gli atleti in gara erano di un livello stratosferico – ha commentato – l’Italia ha fatto la sua parte ma si sa, il Giir di Mont è anche questo. Più di tutto credo che ad emozionare sia la gente sul percorso, immagino che anche chi lo correva per la prima volta si sia trovato bene, sentito quasi a casa, applaudito da una grandissima famiglia. Complimenti a tutti”.

Sul fronte quote rosa, grande festa per Silvia Rampazzo (Tornado), la donna del Giir di Mont 2018 prima con un tempo di 3h55’08”. Con lei sul podio Elisa Desco (Atl Alta Valtellina), seconda con 3h58’45” e Denisa Dragomir (Runcard) terza con 3h59’41”.

Soddisfazione enorme quella espressa dal presidente As Premana Massimo Sanelli: “Premana non si smentisce mai, è la patria della corsa in montagna, qui si respira il vero clima, ce lo hanno confermato anche gli atleti. Sono contento, a parte il meteo stupendo e le temperature non eccessivamente calde, abbiamo avuto in gara atleti fortissimi, soprattutto in campo femminile dove Rampazzo ha chiuso una prova magistrale. L’organizzazione quest’anno è stata affidata ad un nuovo comitato costituito da una ventina di ragazzi under 25 che hanno deciso di buttarsi in quest’avventura, con successo aggiungo io. In tantissimi sono tornati a riempire le nostre strade e i nostro alpeggi, per fare il tifo e assistere a una manifestazione che è prima di tutto una grande festa per il nostro paese”. Appuntamento al prossimo anno!

QUI le classifiche

Lunedì in mattinata le foto della manifestazione