PREMANA – Conto alla rovescia per l’edizione 2018 del vertical “Solinoinventi” in calendario per domenica prossima 22 aprile.

Una gara da correre tutta d’un fiato per chi ha gambe e polmoni per macinare i 2,1 chilometri per 600 metri di dislivello e stare sotto il tetto dei 20 minuti. Impresa ardua, quasi impossibile, riuscita solamente a Bernand De Matteis (Corrintime) nel 2016 con il tempo di 19’56 e lo scorso anno ad Antonino Toninelli (La Recastello) che ha stoppato le lancette del crono sul tempo di 19’53”41 fissando il nuovo record di gara.

Una sfida nella sfida quella della “Solinoinventi” che partirà da via Prealpi, nella zona alta di Premana, vicino alla chiesetta di San Antonio alle 9.45 con il traguardo posto ai 1600 metri dell’alpeggio Solino da cui si gode un panorama mozzafiato.

Hanno già prenotato un pettorale i gemelli Bernard e Martin De Matteis che tenteranno fissare un nuovo record del tracciato, così come al femminile saranno ai nastri di partenza Samantha Galassi fresca vincitrice della Monte Barro Running e Arianna Oregioni con loro al femminile anche il sindaco di Premana Elide Codega.

Il programma prevede il ritrovo alle 7.45 , con la chiusura delle iscrizioni alle 8.30 e la consegna degli zaini che verranno portati in alpeggio. La partenza è fissata alle 9.45 con l’arrivo del primo concorrente stimato per le 10.05. Alle 11 ci sarà la celebrazione della messa in alpeggio e alle 12.30 le premiazioni. Nel pomeriggio, alle 15, la gara in alpeggio dedicata ai bambini.

IL PERCORSO DELLA GARA