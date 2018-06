LECCO – Premiate le scuole superiori di Lecco nell’ambito della XX° edizione del progetto rete “Ambiente e cultura sportiva”, organizzato dal Provveditorato agli studi di Lecco.

All’incontro, che si è tenuto nella sala Ticozzi di Lecco, hanno partecipato quasi tutti gli Istituti Superiori della provincia lecchese.

L’evento si è aperto con una presentazione del progetto da parte del Dirigente scolastico Luisa Zuccoli, la quale ha sottolineato come la scuola si propone come polo sportivo multidisciplinare aperto alle novità offerte dal territorio e in grado di integrare ragazzi di età, istituto scolastico ed esperienza motoria diversa. Un progetto che ha come finalità quella di avvicinare i giovani ad alcune attività sportive che, sebbene presenti in provincia, non sono facilmente accessibili a tutti.

A seguire, dopo un breve intervento della prof.ssa Stefanoni ha preso la parola il prof. Bevacqua, che ha spiegato nel dettaglio quali sono state le attività svolte e mostrato i filmati degli eventi tenuti negli scorsi anni.

“Sono orgoglioso di questo progetto che è stato creato ormai molto tempo fa per sostenere le attività sportive ‘non convenzionali’ – ha dichiarato il professore – anche quest’anno siamo riusciti a coinvolgere oltre settecento alunni delle scuole superiori lecchesi”.

Il progetto prevede dei corsi di avviamento a sport individuali, scelti tra quelli più inusuali. Quest’anno, tra gli altri, sono stati inseriti il corso di windsurf, di skateboard, equitazione, arrampicata sportiva, canottaggio, biliardo sportivo e zumba. È stato organizzato anche il corso di difesa personale, molto gettonato tra le ragazze.

Intervenuti alla serata anche il prof. Elvio Frisco e i docenti Gabriella Lunghi e Vincenzo Nogara, che fanno parte del progetto sportivo, quindi la consegna delle targhe ai rappresentanti delle scuole partecipanti: Stefano Santoro (IIS Bertacchi Lecco); Davide Maggi (Liceo Grassi Lecco), Elisabetta Carzaniga (Liceo Agnesi Merate), Sara Lanfranchi (IIS Badoni Lecco), Gabriella Lunghi (Liceo Medardo Rosso Lecco), Paola Stefanoni (Liceo Manzoni Lecco).

“E’ stata una bella iniziativa – a chiosato Tommaso Mattioli, referente per l’ufficio competente del provveditorato di Lecco – Come ufficio scolastico, siamo orgogliosi di poterlo proporre e sostenere ancora, visto l’altissimo valore formativo. Speriamo che il prossimo anno aderiscano ancora più scuole e più alunni”.