LECCO – E’ un grande momento quello che stanno vivendo l’Auora Olgiate, la ColicoDerviese e il Barzago, al momento seconda, terza e quarta forza nel girone B di Promozione, alle spalle della capolista Vis Nova Giussano. Tutte e tre le squadre hanno vinto i propri match, superando rispettivamente il Biassono per 1-0, la Vibe Ronchese per 2-0 e la Speranza Agrate per 1-0.

L’Aurora Olgiate non si vuole più fermare e con l’1-0 rifilato al Biassono, firmato da Biffi al 70′, infila la quinta vittoria consecutiva che continua a valere il secondo posto ad un punto dalla capolista Vis Nova Giussano (vittoriosa sul Lissone per 3-1).

Altro prezioso successo anche per la ColicoDerviese, capace di imporsi sul terreno di gioco della Vibe Ronchese per 2-0 con i gol nella ripresa di Pasquinelli (75′) e Mattaboni (89′). Lariani sempre terzi in classifica con un punto in meno dell’Aurora.

Al quarto posto segue poi il Barzago, che in casa ha superato la Speranza Agrate grazie ad un gol del proprio bomber Schiavano giunto poco dopo la mezz’ora del primo tempo.

Torna a vincere anche la Luciano Manara, capace di imporsi al “Figliodoni” di Barzanò per 1-0 sul Basiano Masate con la rete da tre punti di Locatelli nel finale della prima frazione di gioco. L’unica squadra lecchese a non ottenere i tre punti è stata la Brianza Cernusco Merate bloccata sull’1-1 dall’Alta Brianza Tavernerio. Al vantaggio meratese di Lombardi ha risposto Rossetti su rigore.