KAUNAS – Alla fine ce l’hanno fatta. La lecchese Silvia Colognesi e le sue tre compagne del Basket Costa – Giorgia Balossi, Martina Spinelli e Meriem Nasraoui – hanno vinto il titolo Europeo U16 di pallacanestro femminile. Campionesse europee senza subire nessuna sconfitta: l’Italia di coach Giovanni Lucchesi non poteva chiudere meglio il campionato europeo di Kaunas. Dopo l’incredibile vittoria contro la Spagna in semifinale, la formazione azzurra ha regolato la Repubblica Ceca e portato a casa una preziosissima medaglia d’oro.

L’inizio dell’Italia è all’insegna di una difesa d’acciaio; le azzurre lasciano al palo le avversarie per i primi quattro minuti di gioco a tocca la doppia cifra di vantaggio (12-2) al settimo con un libero di Nasraoui, miglior marcatrice di serata a quota quindici.

Il secondo quarto inizia con la Repubblica Ceca doppiata (14-7) ma certamente non doma. L’italia però tiene saldamente in mano la partita, andando al riposo con un buon margine (31-22).

Le azzurre riacquistano subito la doppia cifra di vantaggio con una tripla di Ilaria Panzera e dilagano nel terzo quarto, toccando i venti punti di margine con un’altra tripla dell’atleta della Geas (46-26).

Proprio quando tutto sembrava facile, la partita si complica. Le ceche piazzano un parziale di diciassette punti consecutivi, approfittando di un momento di rilassatezza azzurro (48-44). L’Italia resta a galla con quattro canestri di Nasraoui e chiude il match con qualche patema. La partita si conclude col punteggio di 60-52 per le azzurre e con Caterina Gilli che alza il titolo di MVP della manifestazione. Insieme a lei, nel quintetto ideale, la ceca Zeithammerova, la turca Yilmaz e le spagnole Dembele e Garcia.

ITALIA U16 – REPUBBLICA CECA U16 60-52

Parziali: 14-7; 31-22; 48-31; 60-52

ITALIA: Bovenzi, Nativi 2, Leonardi n.e, Balossi 7, Natali 10, Turel n.e, Spinelli 6, Gilli 9, Panzera 11, Nasraoui 15, Colognesi, Egwoh n.e. All. Lucchesi.