TRADATE – Sabato e domenica con l’Atletica Tradate in regia con dedica a Lorenzo Mazzini a.m. , si sono disputati i campionati regionali di atletica dedicati alla categoria Cadetti/e a cui hanno partecipato oltre 900 atleti, una presenza massiccia anche perché le gare oltre ad avere valenza per il titolo regionale, assegnavano anche i posti per la formazione regionale che prenderà parte il 6/7 ottobre a Rieti al campionato italiano individuale e per regioni.

Batterie e finali a sei con relative premiazioni per le gare di velocità, serie e somma dei tempi o misure per la classifica per tutte le altre gare sempre con i migliori sei ad essere premiati sul podio.

Molto bene i nostri capaci di vincere 3 titoli regionali, Simone Buzzella (Us Derviese) indossa la maglietta di campione regionale lanciando il giavellotto a 50,93m con oltre tre metri di miglioramento rispetto al precedente primato personale, maglia e titolo anche per Federica Dozio (Gs Virtus Calco) che vince il peso con 11,38m e successivamente vince anche il bronzo nel lancio del giavellotto con 32,78m; Elisabetta Ippoliti (Atl Lecco Colombo Costruzioni) fa suo il titolo della 3km di marcia in 15’29”95.

Sul secondo gradino del podio concludono Amos Vittori (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 25’12” 16 sui 5km di marcia, Sofia Bonanomi (Merate Atl Promoline) con 3’01”97 sui 1000m. e Valentina Gilardoni (Pol Mandello) con 3780 punti nel pentathlon che rappresenta anche il nuovo primato personale.

Non chiudono nei tre ma vengono premiati entrando nei primi sei, Laura Renna (Pol Mandello) col 4° posto sui 2000m corsi in 6’45”39, Laura De Felice (Gs Virtus Calco) 5^ nel lancio del giavellotto con 30,10m; Mattia Adamoli (Us Derviese) 5° nei 1000m corsi in 2’47”63 del nuovo primato personale, Davide Colombo (Atl Cassgo) 5° nel salto in alto con 1,64m e Giovanni Artusi (Cs Cortenova) col 6° posto nei 2000m corsi a ritmo di personale in 6’08”38.