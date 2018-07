CINISELLO BALSAMO- Gran bel fine settimana al “Gaetano Scirea” dove si sono disputati i campionati regionali per le categorie Juniores e Promesse e dove i giallo blu manzoniani sono stati protagonisti salendo ben 24 volte sul podio ed indossando 11 magliette di campione regionale.

Nella prima giornata che si è disputata sabato pomeriggio, vincono il titolo Francesca Annoni sui 1500m Juniores con 4’46”39, Francesca Colombo sui 3000sp Promesse con 11’57”12, Marta Ferrario sui 100hs Promesse con 14”81 in finale dopo il 10”99 delle qualifiche, Alessia Sala sui 100hs Juniores con 15”34, Gabriele Bergna sui 100m Juniores con 10”87 dopo il 10”99 delle qualifiche, Mattia Montini ancora super con 13”72 in finale dei 110hs Juniores dopo il 13”70 delle qualifiche, ultimo titolo della prima giornata lo vince Marco Leone nell’asta Promesse con 4,30m.

Vanno sul podio col 2° posto Bianca Pizzi sui 400Juniores con 57”18, Andrea Monti nell’asta Juniores con 4,50m; Matteo Masetti nel giavellotto Promesse con 57,40m Andrea Monti nel giavellotto Juniores con 40.80m e la staffetta 4x100m Juniores composta da Jacopo Casartelli, Christian Jacovone, Simone Tarchini e Gabriele Bergna che portano il testimone al traguardo in 42”45.

Al bronzo concludono Federica Lega i 400m Juniores con 57”63, Nicole Acerboni i 1500m Juniores con 4’57”69, Stefano Meinardi i 3000sp Juniores col primato personale di 10’38”75, Matteo Dozio nell’asta Promesse con 4.10m e Marco Leone nel giavellotto Promesse con 55,85m del nuovo primato personale.

La seconda giornata si apre con la perla di Giacomo Proserpio nel lancio del martello Promesse, una bordata a 69,84 m fa esplodere il tifo sugli spalti, per lui nuovo primato personale aggiornato di quasi 30cm e ulteriore incremento del record provinciale Assoluto che già gli apparteneva e ennesima maglia di campione regionale, maglia che indossano anche Julian Scutareanu nell’alto Promesse con 2,01m e Christian Jacovone nel lungo Juniores con 6.63m. e Simone Tarchini sui 200m Juniores in 22”14, concludono al 2° posto Floriana Butti sui 5000m Juniores corsi sotto un sole torrido in 21’07”81 e Matteo Masolini gli 800m Juniores con 1’57”68, al terzo posto chiude Bianca Pizzi i 200 Juniores con 25”93.